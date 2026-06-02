Ключевые моменты:

Россия выпустила по Украине 729 воздушных целей — ракеты и беспилотники разных типов.

Украинская ПВО уничтожила или подавила 642 цели, среди них ракеты и сотни дронов.

В Киеве и Днепре выросло количество погибших и пострадавших после ночной атаки.

Массированная атака по Украине 2 июня: сколько ракет и дронов выпустила Россия

По данным Генштаба и Воздушных сил, в ночь на 2 июня Россия атаковала Украину одновременно ракетами и беспилотниками. Всего военные зафиксировали 729 воздушных целей: 73 ракеты различных типов и 656 беспилотников.

Среди них были баллистические ракеты «Искандер-М», крылатые ракеты Х-101 и «Калибр», а также ударные беспилотники разных типов.

Основным направлением удара снова стал Киев. Также под обстрел попали Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавская область и другие регионы.

Украинская противовоздушная оборона, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные группы, по предварительным данным, уничтожили или подавили 642 воздушные цели — 40 ракет и 602 беспилотника.

При этом зафиксированы попадания ракет и дронов по десяткам объектов, а также падение обломков в разных регионах.

Последствия ночной атаки: что известно о погибших и пострадавших

В Киеве количество пострадавших выросло до 65 человек. По данным городской власти, погибли четыре человека.

В Днепре число погибших увеличилось до восьми. Тело ребенка 2023 года рождения достали из-под завалов изуродованной атакой четырехэтажки в Днепре.

Еще один пострадавший умер в больнице — врачи не смогли спасти 60-летнего мужчину из-за тяжелых ранений.

ВСУ сообщили об ударе по российскому сухогрузу в Бердянске

На фоне ночных событий украинские военные также сообщили об атаке на российский сухогруз «Леонид Пестриков», который находился в порту временно оккупированного Бердянска.

По данным 422-го отдельного полка беспилотных систем, сначала по судну нанесли удар одним дроном, а затем для операции привлекли беспилотник «Зозуля» с боевой частью весом 50 килограммов.

По предварительной информации, сухогруз получил существенные повреждения.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 249 боевых столкновений.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», в ночь на понедельник, 1 июня, российские ударные беспилотники атаковали Одессу. Один из дронов попал в жилую девятиэтажку, что привело к пожару и разрушениям. Также загорелись два частных дома. В результате ночной атаки пострадали семеро человек, один госпитализирован.