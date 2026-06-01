Ключевые моменты:

В селе Новосельское производители отдают кабачки по 25 грн/кг, тогда как на рынках цена достигает 80 грн

Из-за аномально холодной весны часть фермеров потеряла урожай ранней капусты, а некоторые теплицы были разрушены

Стоимость удобрений, семян и рабочей силы резко выросла

На овощном рынке появился новый конкурент для Одесской области — Закарпатье

Журналистка «Одесской жизни» Антонина Бондарева побывала в селе Новосельское Измаильского района — одном из центров тепличного овощеводства Одесской области — и пообщалась с производителями, владельцами теплиц и перекупщиками, которые ежедневно вывозят продукцию на оптовые рынки региона. Их истории показывают, почему даже высокие цены на прилавках не гарантируют прибыли тем, кто выращивает овощи.

Каждый кабачок кормит трёх-четырёх посредников

Думаете, самый большой адреналин можно получить от прыжков с парашютом? Как ни странно, овощной бизнес не менее экстремален.

Пока мы, покупатели, падаем в обморок от цен на овощных рядах и подозреваем селян в баснословных заработках, сами производители считают копейки и глотают валидол. Мало того, что удобрения стали на вес золота, на рынке появился мощный и совершенно неожиданный конкурент.

В день, когда мы приехали в Новосельское, местные хозяева теплиц и открытых грядок отдавали свежие кабачки прямо с кустов по 25 гривен за килограмм. В это же время на Измаильском рынке перекупщики писали на ценниках 80 гривен. Чувствуете разницу?

— Идёт человек по рынку, смотрит на эти космические цены и думает: «Ничего себе, да эти селяне на кабачках уже третий “Мерседес” купили!» — горько улыбается жительница Новосельского Оксана Константинеску. — А на деле мы несём огромные расходы, тяжело работаем и получаем крохи. Пока наш сладенький кабачок дойдёт до конечного покупателя, он успевает «накормить» трёх-четырёх посредников.

«Привет, ноль!»: зима лютовала, весна заблудилась

Этот сезон для отважных овощеводов юга Одесской области стал настоящим испытанием на прочность. Зима и весна выдались настолько холодными, что даже сорняки думали, стоит ли расти.

— Кто сделал ставку на раннюю капусту, получил ноль: из-за весенних аномальных холодов она просто зацвела, — делится болью Оксана, владелица теплиц. — Например, наша семья вместо запланированных четырёх-пяти тонн с двух теплиц едва наскребла две. Выручили 50 тысяч гривен. А теперь считаем: расходы на торф, семена, отопление, удобрения, несколько месяцев адского труда, куча нервов — и «привет, ноль!».

И это семье Оксаны ещё повезло. Некоторые её односельчане вообще остались у разбитого корыта: когда выпал обильный снег, их теплицы сложились, как карточные домики, «похоронив» всю рассаду. Позже, во время весенних ураганов, плёнку срывало так, что она разлеталась по всему селу. А восстановить — это не просто «скотчем подклеить». Металл, новая плёнка, рабочие руки.

Золотые семена и «семейный подряд»

— Подорожало абсолютно всё, разве что воздух пока бесплатный, — иронизирует Оксана. — В этом году за 25-килограммовый мешок удобрений просят 3,5 тысячи гривен — на тысячу-полторы больше, чем в прошлом году. Семена вообще стали на вес золота: пачка семян капусты стоит две тысячи, хотя ещё в прошлом году мы покупали её за 1200.

Ещё одна статья расходов — трудовые ресурсы, ведь тепличное хозяйство требует немало рабочих рук. Те, у кого пара теплиц и огород, выкручиваются своими силами, подключая родственников.

— Когда нужно срочно высаживать рассаду, у нас включается режим «семейной толоки», — рассказывает труженица. — Сначала все родственники идут «пахать» к нам, потом мы дружным десантом идём к ним. А вот фермерам, у которых теплиц много, приходится искать помощников по всей округе.

В Новосельское на заработки приезжают из соседних сёл, помощникам приходится платить по 150-200 гривен в час. Представьте, сколько нужно вложить денег ещё до того, как увидишь первый помидор. Но куда деваться? Работы в селе нет, а жить на что-то нужно — детей поднимать, студентов учить.

Овощное казино: на что сделать ставку?

Но селяне — народ упорный. Несмотря на все трудности, заброшенных теплиц в Новосельском вы не найдёте. Наоборот, каждый год появляются новые.

Некоторые соседние сёла держат строгий бренд. Например, Утконосовка Сафьяновской громады заваливает Украину тоннами томатов, Озёрное — монополист по огурцам. А вот в Новосельском делают ставку на разнообразие и играют в «диверсификацию рисков»: сажают баклажаны, перец, цветную капусту, брокколи. Если одна культура «пролетит», другая хоть как-то вытянет хозяйство из долговой ямы.

Рыночная кардиограмма: держитесь за сердце

Главная головная боль этого сезона, которой раньше не было, — абсолютно дикие перепады цен.

— Если построить график цен, получится кардиограмма пациента в состоянии панической атаки, — констатирует Оксана. — Раньше цена плавно «гуляла» туда-сюда на 5-10 гривен, а сейчас творится какое-то безумие. Пошёл первый кабачок — продаём по 60 гривен. На следующий день цена с треском летит вниз до 20 гривен.

От таких аттракционов лихорадит и тех, кто выращивает, и тех, кто перекупает.

Что же это за детектив? Снова импорт овощей из-за границы, который вечно «подкашивал» наших фермеров? Оказывается, у самоотверженных тружеников Одесской области появился ещё один неожиданный конкурент. О том, кто переходит дорогу местным аграриям, «Одесской жизни» рассказала Алёна Громовенко.

Кто выращивает овощи для вашего стола?

Жительница Белгорода-Днестровского Алёна Громовенко уже более двадцати лет играет в увлекательный квест — закупку овощей и доставку на оптовые рынки. Женщина буквально живёт «на колёсах»: каждый день новая ходка за товаром — до пяти тонн витаминов.

Задача — вывезти 70% продукции за пределы Одесской области

— До войны мы возили овощи на рынок в Белгород-Днестровский, откуда «кормилась», в том числе, и курортная жемчужина Затока, — вспоминает Алёна. — Но теперь всё побережье под обстрелами, отдыхающих нет, и наш бизнес здесь просто прекратился. Поэтому мы покрутили «глобус Одесской области», пересмотрели маршрут — и вот уже пятый год мотаемся на рынок в Маяки.

Сегодня это единственный оптовый рынок в Одесской области, способный «переваривать» действительно гигантские партии овощей. В Маяках загружаются фуры, которые потом расползаются по всей стране: на Киев, Запорожье, Харьков и другие крупные города.

Если говорить глобально, то главная миссия работников торговли — вывезти хотя бы 70% этого урожайного богатства за пределы Одесской области. Иначе мы все тут будем на овощах спать и овощами укрываться.

Либо пан, либо пропал

— В прошлые годы в конце мая — начале июня я возила исключительно молодую картошку, — продолжает перекупщица. — Но в этом году на рынке творится сплошная чехарда. Представьте картину: мы закупаем первую картошку по 50 гривен за килограмм, довольные едем в Маяки, а в дороге узнаём, что цена упала до 30 гривен. Всё — считаем убытки и достаём валидол.

Чтобы не поседеть от таких «сюрпризов», теперь покупаю полный ассортимент: картошку, капусту, кабачок, огурец. Работает это так: какая-то позиция обычно «едет бесплатно» или вообще тянет нас на дно, зато на других имеем хоть какую-то копейку.

Бывает, что мы совершенно сознательно уходим в ноль — просто чтобы помочь овощеводам вывезти продукцию, которой вдруг уродилось больше, чем украинцы могут съесть. Например, в двадцатых числах мая капусту в Новосельском мы брали по 13 гривен за кило — и в Маяках сдавали по 13. Чистый альтруизм! Не выбрасывать же людям ту капусту. Не будет фермеров — наш бизнес накроется медным тазом.

Почему цены скачут как сумасшедшие?

— Во-первых, всё решает сбыт, — объясняет Алёна. — Бизнес вообще загибается от того, что население Украины уменьшилось, потому что миллионы людей уехали. Кошельки у граждан — не резиновые. Пенсионер посмотрит в супермаркете на ранний кабачок по сто гривен за килограмм и возмутится: не может он купить овощ за такие деньги.

Во-вторых, у нас появился неожиданный конкурент — Закарпатье. Когда мы об этом говорим, у наших жителей глаза на лоб лезут: «Откуда там, за горами, теплицы?». А я вам расскажу. Когда с первых дней войны началось наступление на Херсонщину и часть нашей главной овощной житницы оказалась в оккупации, а другая — под постоянными обстрелами, работать аграриям стало невозможно. Тогда часть херсонских овощеводов — люди с золотыми руками и огромным опытом — эвакуировались в Закарпатье. И, недолго думая, развернули там свой любимый бизнес: арендовали землю, настроили теплиц и начали выращивать овощи.

За несколько лет это приобрело такой размах, что теперь Закарпатье — жёсткий конкурент для Одесской области.

— Хотя наши овощи вкуснее. Например, на Западной Украине огурцы какие-то суховатые, а наши — сочные, ароматные, делаешь салат — пахнет на весь дом. Не знаю, в чём секрет — то ли в качестве земли, то ли вода особенная, то ли солнца больше.

И всё же, как бы тяжело ни было, крутим педали и стараемся работать. Идти нам некуда, — подытоживает Алёна. — Хочу сказать главное: мы безгранично благодарны всем людям, которые, несмотря ни на что, выращивают овощи. Благодаря им у нас есть работа, а у вас — салат на столе.

