В селе Кагарлык в Одесскоцй области простятся с 37-летним защитником Константином Тропцом.

С 2023 года воин считался пропавшим без вести.

Похоронная церемония пройдет в родном селе воина в понедельник, 20 апреля.

Жители громады встретят Героя живым коридором почета.

Печальная весть пришла в Беляевскую громаду Одесской области: подтвердилась гибель защитника Украины Константина Владимировича Тропца.

Об этом сообщили в Беляевском городском совете.

Константин родился в 1988 году. С 2023 года он считался пропавшим без вести, но теперь, спустя долгое время ожидания и надежды, стало известно, что Герой возвращается домой «на щите».

«Вся громада в глубокой скорби. Склоняем головы. Выражаем искренние соболезнования матери Героя по поводу страшной невосполнимой утраты», – говорится в сообщении.

В понедельник, 20 апреля, в родном селе воина – Кагарлыке – состоится церемония прощания с погибшим защитником. Здесь его встретят «живым коридором» почтения в знак благодарности и памяти о его жизни и службе и его самопожертвовании ради независимости Украины.

Жителей громады просят присоединиться к церемонии, чтобы почтить память о Герое и достойно провести его в последний земной путь.

