Ключевые моменты:
- Потратить накопленный кешбэк можно только до 30 июня 2026 года.
- Выплаты за покупки в апреле поступят в конце мая, а за май — уже в июле.
- Кабмин продлил программу «Национальный кешбэк» еще на два года.
До какого числа нужно потратить «Национальный кешбэк»
В Министерстве экономики напомнили участникам программы, что деньги на карте «Национального кешбэка» доступны до 30 июня включительно.
Если средства останутся неиспользованными после этой даты, их вернут в государственный бюджет — это предусмотрено правилами программы.
При этом сама программа продолжит работать. Кабинет министров уже продлил «Национальный кешбэк» еще на два года.
Когда украинцы получат новые выплаты кешбэка
Кешбэк за покупки, сделанные в апреле, украинцам начислят в конце мая. Эти деньги также нужно успеть использовать до конца июня.
Выплаты за покупки в мае планируют перечислить уже в июле — это будет первое начисление в рамках продленной программы.
Далее выплаты будут поступать ежемесячно после 20 числа следующего месяца.
Какой кешбэк можно получить за украинские товары
По программе украинцы получают компенсацию за покупку товаров отечественного производства.
Кешбэк в размере 5% действует на продукты питания, лекарства, автотовары, а также товары для сада и огорода.
Повышенный кешбэк — 15% — начисляют за покупку одежды, обуви, техники, игрушек, товаров для ремонта и хобби. Также увеличенная компенсация распространяется на некоторые продукты, в том числе сыры, макароны, овсянку и гречку.
Программу топливного кэшбека продлят только на май, так как она обходится государственному бюджету примерно в 20 млн грн ежедневно, заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
На что можно потратить накопленные деньги
Средства с карты «Национального кешбэка» разрешено использовать для оплаты коммунальных услуг, почты, покупки украинских продуктов, лекарств, книг и печатной продукции.
Также деньги можно перевести на благотворительность или направить на поддержку ВСУ.
В Минэкономики отдельно напомнили: кешбэк начисляется только при безналичной оплате товаров, участвующих в программе.
По данным правительства, чаще всего украинцы тратили полученные выплаты именно на коммунальные услуги.
