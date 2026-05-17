Ключевые моменты:

Страховая компания выплатила почти 11,5 млн. грн. компенсаций за поврежденные и уничтоженные грузы в портах Одесщины.

Речь идет о 15 контейнерах с продуктами питания и промышленным оборудованием.

Страховые случаи произошли в период с конца ноября 2025 года до середины января 2026 года.

Среди утраченного – мука, масло, крахмал и промышленные котлы.

Страховая оценила ущерб в 11,5 млн грн

Страховая компания «ИНГО» произвела выплаты на сумму почти 11,5 млн грн за грузы, уничтоженные или поврежденные в результате российских атак на портовую инфраструктуру Одесской области. Речь идет о 15 контейнерах с разными товарами — от продуктов питания до промышленного оборудования.

Добавим, что страховые случаи произошли в период с конца ноября 2025 года по середину января 2026 года. В настоящее время из-за обстрелов портов было повреждено или полностью потеряно 15 контейнеров с грузами.

Среди застрахованного имущества — продовольственная продукция, в том числе мука, растительное масло и крахмал, а также промышленное оборудование, среди которого паровые котлы. В компании отмечают, что процесс урегулирования продолжается: сейчас прорабатываются дополнительно три страховых случая, связанных с последствиями атак на порты региона. В случае их подтверждения общий объем ущерба может возрасти до 21,5 млн грн.

В “ИНГО” объясняют, что оформление таких страховых событий во время войны является сложным процессом. После обстрелов контейнеры часто испытывают настолько серьезные повреждения, что их невозможно сразу идентифицировать, поэтому привлекаются эксперты, представители портов, перевозчики и правоохранители.

После каждой атаки в портах создаются специальные комиссии, фиксирующие масштабы разрушений и описывающие поврежденные грузы. Дополнительно усложняет процесс того, что территории остаются зонами следственных действий и доступ к ним временно ограничен.

В среднем урегулирование одного страхового случая занимает до трех месяцев, значительная часть этого времени приходится именно на экспертизы и официальные процедуры фиксации убытков.

Напомним, в ночь на 16 мая Россия массированно атаковала юг Одесской области ударными беспилотниками. Под удар попали жилые дома, портовая инфраструктура и образовательное учреждение.