Ключевые моменты:
- Дизель в Одессе составляет 82 грн/л, бензин также растет.
- Цены на топливо в Одесской области.
- Правительственный «топливный кэшбек» до 1000 грн для физлиц.
- Недостатки горючего не прогнозируют.
Цены на топливо шокируют
Напряжение на украинском рынке горючего продолжается уже третью неделю. Заправки фиксируют постепенное, но уверенное повышение цен.
Аналитик «Нафторинка» Александр Сиренко связывает это с войной в Иране, развязанной США и Израилем.
Добавим, что на прошлой неделе мировые цены на нефть колебались от 95 до 106 долларов за баррель, что подняло стоимость топлива в Европе. В Украине оптовые цены на дизель на прошлой неделе достигали 80 гривен за литр, после чего немного снизились. На границе с ЕС горючее стоит 73-75 гривен, и это мгновенно отражается на АЗС. Заправок с ценами ниже 80 гривен становится все меньше, а превысившие этот уровень добавляют по гривне каждые несколько дней. Верхний предел пока непредсказуем.
Что касается Одессы и области, то цены на дизель стартуют от 74,98 грн/л, бензин немного дешевле — от 66,98 грн/л.
- ОККО
А-95+ — 75,98 грн/л
А-95 — 72,98 грн/л
Дизель (ДП) — 81,98 грн/л
Газ — 45,99 грн/л
- WOG
А-95+ — 75,98 грн/л
А-95 — 72,98 грн/л
Дизель (ДП) — 81,98 грн/л
Газ — 45,97 грн/л
- UPG
А-95 — 69,90 грн/л
Дизель (ДП) — 79,90 грн/л
Газ — 44,40 грн/л
- БРСМ-Нефть
А-92 — 68,98 грн/л
Дизель (ДП) — 74,98 грн/л
Газ — 41,99 грн/л
- AMIC
А-92 — 66,98 грн/л
Дизель (ДП) — 75,98 грн/л
Газ — 43,99 грн/л
Кешбек как временная мера
Стоит отметить, что правительство ввело «топливный кэшбек» — компенсацию до 1000 гривен за покупки на АЗС. Сиренко называет это популизмом, ведь выгода только для физлиц, в то время как бизнес, в частности аграрии, покупает по мировым ценам без помощи. Эксперт критикует отказ от снижения налогов – даже сокращение акциза могло бы сдержать цены.
Кроме этого, ослабление гривни усугубляет проблему: курс вырос с 43,20 до 44,50 за доллар, что удорожало импорт. Любой новый рост нефти подтолкнет АЗС, а затем запустится «эффект домино» — подорожание товаров и услуг. Даже в прошлом году, при более спокойных условиях, инфляция достигла 30–50%.
Детали кэшбека через «Национальный кэшбек»:
- 15% на дизель;
- 10% на бензин;
- 5% на автогаз.
Кешбек на горючее начисляется при оплате картой на АЗС, участвующих в программе, с ограничением до 1000-1500 грн/месяц. Накопленные средства не снимаются наличными, а направляются на коммуналку, ВСУ, лекарства или продукты.