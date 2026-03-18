Ключевые моменты:

Дизель в Одессе составляет 82 грн/л, бензин также растет.

Цены на топливо в Одесской области.

Правительственный «топливный кэшбек» до 1000 грн для физлиц.

Недостатки горючего не прогнозируют.

Цены на топливо шокируют

Напряжение на украинском рынке горючего продолжается уже третью неделю. Заправки фиксируют постепенное, но уверенное повышение цен.

Аналитик «Нафторинка» Александр Сиренко связывает это с войной в Иране, развязанной США и Израилем.

Добавим, что на прошлой неделе мировые цены на нефть колебались от 95 до 106 долларов за баррель, что подняло стоимость топлива в Европе. В Украине оптовые цены на дизель на прошлой неделе достигали 80 гривен за литр, после чего немного снизились. На границе с ЕС горючее стоит 73-75 гривен, и это мгновенно отражается на АЗС. Заправок с ценами ниже 80 гривен становится все меньше, а превысившие этот уровень добавляют по гривне каждые несколько дней. Верхний предел пока непредсказуем.

Что касается Одессы и области, то цены на дизель стартуют от 74,98 грн/л, бензин немного дешевле — от 66,98 грн/л.

ОККО

А-95+ — 75,98 грн/л

А-95 — 72,98 грн/л

Дизель (ДП) — 81,98 грн/л

Газ — 45,99 грн/л

WOG

А-95+ — 75,98 грн/л

А-95 — 72,98 грн/л

Дизель (ДП) — 81,98 грн/л

Газ — 45,97 грн/л

UPG

А-95 — 69,90 грн/л

Дизель (ДП) — 79,90 грн/л

Газ — 44,40 грн/л

БРСМ-Нефть

А-92 — 68,98 грн/л

Дизель (ДП) — 74,98 грн/л

Газ — 41,99 грн/л

AMIC

А-92 — 66,98 грн/л

Дизель (ДП) — 75,98 грн/л

Газ — 43,99 грн/л

Кешбек как временная мера

Стоит отметить, что правительство ввело «топливный кэшбек» — компенсацию до 1000 гривен за покупки на АЗС. Сиренко называет это популизмом, ведь выгода только для физлиц, в то время как бизнес, в частности аграрии, покупает по мировым ценам без помощи. Эксперт критикует отказ от снижения налогов – даже сокращение акциза могло бы сдержать цены.

Кроме этого, ослабление гривни усугубляет проблему: курс вырос с 43,20 до 44,50 за доллар, что удорожало импорт. Любой новый рост нефти подтолкнет АЗС, а затем запустится «эффект домино» — подорожание товаров и услуг. Даже в прошлом году, при более спокойных условиях, инфляция достигла 30–50%.

Детали кэшбека через «Национальный кэшбек»:

15% на дизель;

10% на бензин;

5% на автогаз.

Кешбек на горючее начисляется при оплате картой на АЗС, участвующих в программе, с ограничением до 1000-1500 грн/месяц. Накопленные средства не снимаются наличными, а направляются на коммуналку, ВСУ, лекарства или продукты.