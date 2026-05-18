Ключевые моменты:

Пенсию теперь можно оформить онлайн через «Дію» и сайт ПФУ.

Детские выплаты переведут на специальную «Дія.Картку».

В программе «Скрининг здоровья 40+» увеличили срок прохождения обследования.

Как оформить пенсию онлайн через «Дію»

Украинцам больше не обязательно лично идти в Пенсионный фонд, чтобы оформить пенсию. Подать заявление теперь можно из дома — понадобится только смартфон, приложение «Дія» и компьютер.

В Пенсионном фонде объяснили, что для этого не нужна квалифицированная электронная подпись. Достаточно активировать «Дія.Підпис» в приложении.

Чтобы подать заявление:

установите приложение «Дія»;

активируйте «Дія.Підпис»;

войдите через него на портал электронных услуг ПФУ;

заполните заявление и загрузите документы.

Для оформления понадобятся цветные сканы документов в формате JPG или PDF размером до 1 МБ. Все файлы должны быть четкими и читабельными.

После заполнения анкеты заявление подписывается через «Дія.Підпис» и отправляется онлайн. Статус рассмотрения можно отслеживать в личном кабинете ПФУ.

Детские выплаты переведут на «Дія.Картку»

Кабмин также меняет правила получения социальной помощи для семей с детьми. Теперь деньги будут поступать на специальный счет — «Дія.Картку», сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Это касается таких программ:

«Пакет малыша»; помощь по уходу за ребенком до одного года; «еЯсли»; «Пакет школьника».

Открыть карту можно заранее — прямо через банковское приложение или по QR-коду во время оформления помощи.

После подачи заявления через ЦНАП, территориальную громаду или Пенсионный фонд система автоматически привяжет карту к получателю.

Кроме того, правительство расширило список товаров и услуг, на которые можно тратить эти деньги, и отменило ограничения по срокам использования выплат.

Изменения в программе «Скрининг здоровья 40+»

Изменения коснулись и программы медицинских обследований для украинцев старше 40 лет. Теперь не нужно ждать месяц после дня рождения, чтобы подать заявку. Как только человеку исполнилось 40 лет, он может зарегистрироваться через «Дію» или ЦНАП.

Также увеличили срок прохождения обследования — теперь на это дают два месяца после получения средств.

Если деньги за этот период не использовать, они автоматически вернутся в бюджет.

В «Дії» отдельно уточнили: те, кто получил средства до 1 мая 2026 года, смогут воспользоваться ими до 30 июня 2026 года.