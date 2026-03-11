Ключевые моменты:

Одесский облсовет планирует потратить около 200 тыс. грн на наградные часы и почетные значки.

Закупки провели без аукционов через систему Prozorro.

Часы обойдутся примерно по 5,5 тыс. грн за единицу – значительно дороже, чем в прошлой закупке.

Расходы на подобные награды ранее уже вызывали общественную критику.

Медали от «автомеханика»

Первый лот – 38 нагрудных знаков «Почетная награда Одесского облсовета». Цена вопроса – почти 100 тысяч гривен. Договор подписали напрямую, без конкурса, с киевским предпринимателем Олегом Петренко.

Что интересно: согласно реестрам, основным видом деятельности данного ФЛП является торговля запчастями и ремонт автомобилей. Почему изготовление областных наград доверили «технарю» – вопрос открытый, тем более что в документации даже не указан металл, из которого отольют значки. К слову, это уже не первый контракт облсовета с данным поставщиком.

Часы «с наценкой» за лояльность

Еще около 100 тысяч гривен уйдет на 18 наградных часов от «Киевского часового завода». Здесь арифметика еще интереснее: стоимость одного изделия составляет примерно 5,5 тыс. грн. Для сравнения, в прошлом году аналогичные закупки обходились бюджету в 1,2 тыс. грн за штуку.

По словам источника в облсовете, такие награды традиционно используются для поощрения представителей местных элит. Однако, по его мнению, в последние годы эта практика все чаще вызывает вопросы.

Пир во время войны?

Напомним, что наградная лихорадка в стенах облсовета не раз становилась причиной громких скандалов. Еще в 2023 году после того, как глава Одесского облсовета мира Тамила Афанасьева опубликовала в соцсетях фото наградных часов, руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова жестко раскритиковала чиновников за подобные траты.

В том же году депутат от партии «Европейская солидарность» Юлия Чухало предлагала временно отказаться от любых награждений на период войны и направить средства на поддержку армии. Однако эту инициативу тогда не поддержало большинство депутатов.

Ранее сообщалось, что председателя Одесского областного совета Григория Диденко и его жену, действующего народного депутата Юлию Диденко, будут судить за недостоверные декларации.