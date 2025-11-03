Ключевые моменты

3 ноября ожидаются магнитные бури, которые могут оказать негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей.

Магнитные бури 3 ноября: прогноз

Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в понедельник, 3 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом до 4 (желтый уровень). Буря оценивается как средняя, но может быть достаточно ощутимой для метеозависимых людей.

Явление вызвано активностью на Солнце, включая вспышку, зафиксированную 2 ноября и выбросы корональной массы.

Магнитная буря возникает из-за мощных вспышек на Солнце. В этот момент в космос выбрасываются заряженные частицы, которые достигают Земли и нарушают ее магнитное поле. Такие явления могут повлиять не только на технику (спутники, радиосвязь, навигацию), но и на здоровье человека.

Чем выше индекс, тем сильнее буря. При К-индексе 7–8 можно даже увидеть северное сияние в нетипичных для него регионах.

Как пережить магнитную бурю с минимальными последствиями

Специалисты отмечают, что магнитные колебания хуже всего переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонные к мигреням, бессоннице и гипертонии. Особенно осторожными следует быть беременным и пожилым людям. Во время бури может меняться атмосферное давление и электромагнитный фон. Это способно вызвать:

головные боли;

усталость и сонливость;

скачки давления;

раздражительность и бессонницу.

Лекарств от «магнитной» непогоды не существует, но справиться с симптомами можно — главное, помочь организму пережить этот период.

Сон и режим: ложитесь и вставайте в одно и то же время, не сокращайте сон.

Питание: откажитесь от острого, жирного, солёного, алкоголя и кофе. Ешьте легко и полезно.

Вода и чай: травяные отвары и простая вода помогут избежать обезвоживания и снять напряжение.

Прогулки и физическая активность: свежий воздух полезен, лёгкие упражнения и растяжка тонизируют организм.

и физическая активность: свежий воздух полезен, лёгкие упражнения и растяжка тонизируют организм. Спокойствие: избегайте конфликтов, стрессов и перегрузок.