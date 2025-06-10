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Его всю ночь могут видеть все желающие — погода ясная, в небе яркий, желтовато-оранжевый диск, который особенно эффектно смотрится над морским горизонтом. Эта Луна — самая низкая полная Луна в 2025 году. Из-за низкого положения над горизонтом её свет проходит через более плотные слои атмосферы, приобретая характерный тёплый оттенок. В народе такое явление иногда также называют «розовой» или «медовой» Луной. Астрономы отмечают, что именно июньское полнолуние традиционно называется «клубничным» — по обычаям североамериканских племён, которые связывали его с сезоном сбора ягод. В Европе его также называли «Луной цветов» или «Луной рождения». Это явление особенно интересно ещё и тем, что произошло незадолго до летнего солнцестояния. Считается, что «клубничная» Луна приносит светлые ночи и хорошую энергетику. Следующее подобное полнолуние произойдёт не раньше 2043 года, так что те, кто наблюдал его сейчас, стали свидетелями действительно уникального зрелища. Ранее мы рассказывали, что будет с нашей планетой, если не станет Луны. Читайте также: