Ключевые моменты:

21 сентября 2025 года произойдет частичное солнечное затмение – на его пике Луна закроет до 89% солнечного диска;

Но наблюдать явление воочию смогут только жители южного полушария Земли;

Для остальных жителей планеты будет доступна онлайн-трансляция;

Астрологи считают день затмения временем очищения, завершения старого и подготовки к новому циклу.

Частичное солнечное затмение начнется в 17:29:43 по Гринвичу, или в 20:29:43 по киевскому времени. Своего пика оно достигнет в 19:41:59 UTC (в 22:41:59 по Киеву). Завершится затмение в 21:53:45 UTC (в Киеве тогда будет уже 22 сентября – 00:53:45).

На пике затмения Луна закроет почти 89% поверхности Солнца.

Это затмение совпадает с новолунием и знаменует собой окончание коридора затмений, начавшегося полным лунным затмением 7 сентября.

Вот только увидеть его воочию смогут лишь жители южного полушария. Лучшим местом для его наблюдения станут Австралия, Новая Зеландия, Антарктида, острова Тонга, Фиджи и Острова Кука.

Стоит отметить, что увидеть любую часть затмения собственными глазами смогут лишь 0,20% населения нашей планеты – это около 16,6 млн человек. Тех же, у кого будет возможность увидеть закрытие Солнца Луной на пике (по крайней мере на 70%) – на порядок меньше: всего 0,02% или 409 тыс. человек.

В то же время шанс увидеть это нечастое астрономическое явление все же есть: его можно будет наблюдать в режиме онлайн-трансляции на портале Space.com.

Старт трансляции совпадет со временем начала затмения. Поэтому украинцам стоит приобщаться к просмотру около 20:30.

При этом ученые обнадеживают: следующее частичное солнечное затмение уже можно будет наблюдать и из Украины: оно состоится 12 августа 2026 года.

Солнечное затмение: что можно и чего нельзя делать в этот день

Солнечное затмение – это космическое событие, во время которого Луна проходит перед Солнцем, блокируя его свет. Это происходит благодаря точному выравниванию Солнца, Луны и Земли. В зависимости от того, как именно они располагаются, с нашей планеты можно увидеть разные типы затмений.

По мнению астрологов и биоэнергетиков, солнечное затмение – это особый период, когда важно очищать пространство и себя: в этот период можно сделать уборку дома, избавиться от ненужных вещей.

Солнечные затмения – это всегда о начале нового. Но чтобы по-настоящему начать, сначала нужно попрощаться с тем, что мешает. Поэтому в этот день советуют отпустить все прошлые обиды и записать желание на новый цикл.

В то же время, в этот период не рекомендуется выяснять отношения или ссориться – конфликты, возникающие в день затемнения, могут затянуться надолго. Также лучше избегать новых начинаний и больших покупок. Все сделки, переезды, подписание важных документов, знакомства желательно отложить хотя бы до конца сентября.

