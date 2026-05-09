Ключевые моменты:

Фильм «Тиша лиманів» стал частью платформы для профессионалов, что открывает возможности для международного сотрудничества и фестивального продвижения.

Кинопроект рассказывает о сотрудниках заповедника, которые продолжают спасать животных и беречь природу под звуки взрывов.

Лента создана в формате документального наблюдения, где авторы стремились передать зрителю реальность без прикрас.

Документальный фильм «Тиша лиманів»: война, природа и люди

Документальный проект «Тиша лиманів» режиссера Владимира Бакума отобран в секцию Beldocs in Progress — важную площадку для презентации фильмов на стадии производства международным экспертам и дистрибьюторам. Эта лента — попытка осмыслить последствия войны, которая пришла туда, где когда-то царил покой.

Лента представляет собой глубокую рефлексию о том, как война разрушает не только города, но и хрупкие экосистемы, которые раньше ассоциировались с абсолютной тишиной. Главными героями фильма стали работники Нацпарка «Тузловские лиманы», которые остаются на своих местах даже под звуки взрывов, демонстрируя тихую преданность своему делу.

«На протяжении четырех лет ученый Иван, директор парка Ирина и их команда документируют военные преступления против природы, спасают птиц, борются с браконьерством и восстанавливают хрупкие экосистемы», — говорится на сайте.

Над созданием качественного материала почти год трудился оператор Ален Анисимов, стараясь найти красоту даже в самых темных обстоятельствах.

Режиссер Владимир Бакум подчеркивает, что фильм продолжает его работу с экологическими темами и напоминает об ответственности человека перед природой.

Ранее проект уже был представлен на Одесском международном кинофестивале в секции Work in Progress, а теперь участие в международном форуме в Сербии дает шанс на успешную финализацию производства и мировой прокат.

Справка ОЖ

Beldocs in Progress — это индустриальная секция международного фестиваля документального кино Beldocs в Белграде (Сербия), предназначенная для представления документальных проектов на стадии производства или пост-продакшн. Это платформа для поиска партнеров, финансирования и дистрибуции, ориентированная на проекты из Западных Балкан и других регионов.