Ключевые моменты:

Погибла начальник отдела кадров Департамента труда и соцполитики Одессы;

Трагедия произошла во время массированной дроновой атаки 27 января;

В Одессе объявлен День траура по погибшим.

Атака на Одессу 27 января: погибла сотрудница мэрии

27 января 2026 года в результате вражеской атаки на Одессу погибла Наталья Евгеньевна Прокопец, начальник отдела кадрового обеспечения Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета. Ей было 52 года. Об этом сообщили в Одесской городской военной администрации.

Коллектив департамента, Одесский городской совет и исполнительные органы выразили искренние соболезнования родным и близким погибшей. В сообщении отмечается, что Наталья Прокопец была отзывчивым человеком, профессионалом своего дела и многие годы посвятила работе в органах местного самоуправления Одессы.

Сегодня в Одессе объявлен День траура по людям, которые погибли в результате российской атаки в ночь на 27 января. По официальным данным, погибли три человека, трое числятся пропавшими без вести, 35 человек получили ранения, из них 12 госпитализированы.

Читайте также: Тяжелые ожоги и реанимация: в Одессе от ночного обстрела пострадал известный тренер