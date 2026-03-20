Озеленители КП «Горзелентрест» приступили к активному уходу за недавно высаженными соснами вдоль Трассы здоровья.

Весной специалисты подкармливают деревья органическим удобрением для лучшего укоренения.

Проект озеленения побережья охватывает участок от Ланжерона до Аркадии с 1000 хвойными деревьями.

Как рассказали в мэрии города, сейчас сотрудники коммунального предприятия проводят весеннюю подкормку деревьев, высаженных всего неделю назад. Для того чтобы хвоя успешно прижилась на морском воздухе и пошла в рост, специалисты используют качественные органические удобрения. Это критически важный этап, способствующий быстрому укоренению молодых саженцев.

Напомним, масштабное обновление зеленого фонда Одессы охватило участок побережья от Ланжерона до Аркадии. В рамках этого проекта было высажено 1000 хвойных деревьев, которые в будущем создадут на Трассе здоровья уникальный микроклимат.

