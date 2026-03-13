Ключевые моменты

На Трассе здоровья высадили 1000 сосен на участке от Ланжерона до Аркадии.

В работах приняли участие специалисты коммунальных служб и представители общественности.

Благоустройство территории финансируется бизнесом, который также участвует в ремонте и обновлении инфраструктуры.

Озеленение Трассы здоровья в Одессе

В Одессе началось масштабное озеленение побережья в рамках благоустройства Трассы здоровья. Как сообщили в мэрии, на участке между Ланжерон и Аркадия уже высадили около 1000 сосен.

В посадке деревьев участвовала большая команда — около 200 человек. Половина из них — специалисты коммунального предприятия КП «Горзелентрест», остальные — представители общественности, которые присоединились к инициативе.

Как сообщил руководитель Одесской ГВА Сергей Лысак, финансирование работ обеспечивает социально ответственный бизнес.

Озеленение — лишь часть масштабных работ на Трассе здоровья. Сейчас там также проводится замена асфальтового покрытия, планируется обновить разметку, установить новые лавки и урны, а также модернизировать уличное освещение.

По информации СМИ, крупные подрядчики — «Ростдорстрой» и «Автомагістраль-Південь» — участвуют в благоустройстве в качестве социального вклада. Подрядчики выполняют конкретный объем работ за собственные ресурсы после того, как уже получили или выполнили бюджетные контракты.

Напомним, недавно эти компании выиграли крупные тендеры на ремонт дорог в Одессе общей стоимостью более 80 миллионов гривен.