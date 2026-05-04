Высадка деревьев в Одессе в честь 39-й бригады морской пехоты

2 мая 2026 года в Одессе в сквере Славы и Воли состоялась высадка деревьев в честь 39-й отдельной бригады морской пехоты — были посажены катальпы, ясени и вязы.

Мероприятие прошло в рамках всеукраинской инициативы «1 миллион деревьев мира и свободы», которая является частью международного экологического проекта Greening of the Planet. К участию присоединились одесские коммунальщики, военнослужащие и ветераны.

По словам участников, высаженные деревья имеют не только экологическое значение, но и символический смысл. Они стали знаком памяти о защитниках Украины, а также символом стойкости и силы духа украинских военных.

39-я отдельная бригада морской пехоты Военно-Морских Сил Украины — боевое соединение, которое участвовало в боях за Николаев, освобождении Херсона, а также в ожесточённых сражениях за Крынки и в Сумской области. Подразделение выполняет задачи по обороне побережья, проведению десантных операций и защите стратегических объектов.

Отдельно в рамках акции представители Киевской районной администрации вместе с семьями погибших героев высадили деревья на аллее возле здания райадминистрации, почтив память павших защитников.

Организацию высадки обеспечили специалисты КП «Горзелентрест». В дальнейшем они будут ухаживать за высаженными деревьями, чтобы обеспечить их приживаемость и развитие.

