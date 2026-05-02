Ключевые моменты:

Украинская студия Judas Brothers выпустила игру Arcadia Cafe в Steam.

Жанр – бытовой психологический горор ​​в стиле Украины начала 2000-х.

Главная героиня – девушка Алина, которая работает в кафе.

Ключевая локация — «Трасса здоровья» в Одессе.

«Трасса здоровья» стала сценой тревожных событий

Украинская инди-студия Judas Brothers представила в Steam новую игру Arcadia Cafe, которая уже привлекает внимание атмосферой знакомого многим украинцам быта начала 2000-х годов.

В общем, проект выполнен в жанре бытового горора и объединяет обыденность с тревожными психологическими элементами. Интересно, что в центре сюжета работает девушка Алина, которая работает в кафе. Однако ее обычные рабочие изменения постепенно приобретают удручающий характер, а обыденность начинает размываться, переходя в чувство опасности и напряжения.

Особое внимание игроков может привлечь локация, хорошо знакомая жителям Одесса — «Трасса здоровья». Ведь именно здесь героиня возвращается домой после работы, и именно этот путь становится ключевым местом развития событий. К слову, вместо привычного вечернего маршрута вдоль моря игрок сталкивается со странными прохожими и тревожными ситуациями, постепенно перерастающими в психологический горор.

