Ключевые моменты:

После войны будет запущен уникальный туристический маршрут Яссы — Кишинев — Одесса.

Инициатива направлена на развитие туризма и экономического сотрудничества между Румынией, Молдовой и Украиной.

Проект предусматривает не только автодорогу, но и железнодорожное сообщение.

Новый туристический хаб Яссы — Кишинев — Одесса

Туристический маршрут, который соединит города Яссы, Кишинев и Одессу, станет одним из самых привлекательных направлений Восточной Европы. Как сообщил председатель Ассоциации работодателей туристической индустрии Молдовы Серджиу Маня, проект готов к реализации и будет запущен сразу после окончания войны в Украине.

По словам Маня, идея маршрута родилась еще до начала военных действий. Тогда специалисты из Румынии, Молдовы и Украины провели ряд ознакомительных поездок, включая первый рейс по маршруту Яссы — Кишинев — Одесса. Поезд был переполнен, что подтвердило интерес туристов и стало толчком к созданию единого туристического хаба.

Проект направлен на то, чтобы превратить культурный, гастрономический и исторический потенциал трех стран в мощный инструмент экономического роста. В рамках инициативы также рассматривается расширение автодороги Unirii, которая соединит Яссы, Кишинев и Одессу.

«Мы уже начали работу над туристическим железнодорожным маршрутом Яссы — Кишинёв — Одесса. Пока война не позволяет соединить участок между Кишинёвом и Одессой, но после наступления мира проект будет реализован», — отметил Серджиу Маня.

