Ключевые моменты:

Утро 7 декабря: значительные пробки на трассе из-за очередей на границе с Молдовой и Румынией.

Вблизи Маяки и КПП нижнеднестровского нацпарка очередь, медленное движение.

«Староказаческое — Тудора»: пробки на въезд в Украину.

Новые требования Молдовы по выезду в Украину.

Перед поездкой проверяйте актуальную ситуацию

7 декабря наблюдаются значительные пробки на трассе Одесса-Рени из-за очередей на границе с Молдовой и Румынией. Водители сталкиваются с задержками в нескольких пунктах пропуска.

Добавим, что автомобили скапливаются вблизи села Маяки и КПП в пределах Нижнеднестровского национального парка. К слову, очередь здесь простирается более чем на километр, а скорость движения существенно снизилась.

На КПП «Староказаче — Тудора» также есть пробки, но на направлении въезда в Украину.

Следует отметить, что трасса М-15 вблизи Татарбунаров, Бросок и Измаила имеет лишь мелкие задержки без серьезного влияния на движение.

А вот на пункте «Рени — Джюрджюлешт» выезд из Украины свободен от очередей, однако въезд сопровождается пробкой.

Добавим, что молдавские пограничники ввели требования, по которым отказывают в пропуске многим украинским водителям. Ведь у водителей должен быть на руках сертификат технического осмотра автомобиля. Кстати, это нововведение касается всех транспортных средств вне зависимости от возраста. Кроме того, водители на границе должны предъявить:

Действующий загранпаспорт;

Водительское удостоверение (желательно международное);

Техпаспорт транспортного средства;

«Зеленая карта» как международная страховка;

Виньетка для оплаты молдавских дорог.

