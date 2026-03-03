Ключевые моменты:

30-летний мужчина спрятался под одеждой женщины.

Он не отвечал на вопросы пограничников, а общение взял на себя водитель.

Нарушителю грозит админответственность.

Инцидент в пункте пропуска «Новые Трояны»

По информации Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, автомобиль с несколькими пассажирами направлялся в Молдову через пункт пропуска «Новые Трояны». Во время проверки у правоохранителей возникли подозрения к одной из пассажирок.

Согласно документам, это была женщина 1954 года рождения. Она сидела, плотно укутавшись в платок и не разговаривала с инспекторами. За нее отвечала водитель, утверждая, что это ее знакомая. Такое поведение показалось пограничникам странным, поэтому они решили провести дополнительную проверку.

Когда «пенсионерку» попросили открыть лицо, оказалось, что под женской одеждой скрывается 30-летний мужчина призывного возраста.

На нарушителя составили административный протокол за попытку незаконного пересечения государственной границы. В отношении водителя материалы переданы в полицию — его действиям дадут правовую оценку по факту возможной незаконной переправки лица через границу.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Украине официально разрешили вывозить детей из зон активных боевых действий даже против воли родителей. Закон уже подписан президентом.

