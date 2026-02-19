Ключевые моменты:

В пункте пропуска «Исакча – Орловка» временно не оформляют грузовики и автобусы.

Причина — сильные осадки и ухудшение погодных условий.

Легковые автомобили пересекают границу без ограничений.

Ограничения на границе Украина – Румыния 19 февраля

О временной остановке оформления транспорта сообщили в Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на румынских коллег.

Речь идет о пункте пропуска «Исакча», который находится со стороны Румынии и является смежным с украинским пунктом «Орловка». Сейчас через этот участок границы пропускают только легковые автомобили. Оформление грузовиков и автобусов временно не проводится. Причиной стали сложные погодные условия и обильные осадки.

Накануне вечером в Одесской области объявили штормовое предупреждение второго (оранжевого) уровня из-за сильной метели. Также действовали ограничения движения для автобусов, маршруток и грузового транспорта на трассе М-15 Одесса – Рени. При этом сегодня утром дорогу открыли для всех видов транспорта.

Другие пункты пропуска 19 февраля работают в штатном режиме, сообщили в а Государственной таможенной службе Украины.

