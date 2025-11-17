Ключевые моменты:
- Пограничник оценил свои услуги в $5000 с человека и был задержан после получения $15 000 за группу «клиентов».
- Подозреваемый отстранен от должности; ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Детали
Об этом 17 ноября сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.
По данным следствия, в октябре 2025 года пограничник предложил своему знакомому выгодное «сотрудничество»: тот должен был подыскивать желающих нелегально попасть в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, а инспектор — обеспечивать беспрепятственное пересечение границы в обход официальных пунктов пропуска. Стоимость такой услуги составляла 5000 долларов с одного человека.
Знакомый, который должен был выполнять роль посредника, сообщил о преступном предложении правоохранительным органам.
Читайте также: С какими заболеваниями не возьмут в армию – обнародован список
Фигурант был задержан в ноябре 2025 года после получения им 15 000 долларов США. По указанию организатора, деньги были оставлены в заранее оговоренном месте тайника.
В настоящее время инспектору сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу из корыстных побуждений). Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 908 400 гривен. Также по ходатайству прокурора мужчина отстранен от занимаемой должности. Ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Читайте также:
- Одесские коммунальщики поехали помогать фронту в Донецкой области
- Судно с тоннами газа загорелось у Измаила — в Румынии объявили эвакуацию
- Миллиард на благоустройство: как Одесса увеличивала расходы при Труханове