Ключевые моменты:

Пограничник оценил свои услуги в $5000 с человека и был задержан после получения $15 000 за группу «клиентов».

Подозреваемый отстранен от должности; ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Детали

Об этом 17 ноября сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

По данным следствия, в октябре 2025 года пограничник предложил своему знакомому выгодное «сотрудничество»: тот должен был подыскивать желающих нелегально попасть в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, а инспектор — обеспечивать беспрепятственное пересечение границы в обход официальных пунктов пропуска. Стоимость такой услуги составляла 5000 долларов с одного человека.

Знакомый, который должен был выполнять роль посредника, сообщил о преступном предложении правоохранительным органам.

Фигурант был задержан в ноябре 2025 года после получения им 15 000 долларов США. По указанию организатора, деньги были оставлены в заранее оговоренном месте тайника.

В настоящее время инспектору сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу из корыстных побуждений). Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 908 400 гривен. Также по ходатайству прокурора мужчина отстранен от занимаемой должности. Ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

