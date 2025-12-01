Ключевые моменты
- Пункт пропуска «Рени» временно не работает из-за проблем с электропитанием.
- На трассе Одесса–Рени возникли многокилометровые очереди.
- Водителей просят использовать другие пограничные переходы.
Ситуация на трассе Одесса–Рени: очереди и временная остановка пункта пропуска
По данным Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, пункт пропуска «Рени» временно остановил оформление транспорта. Причина — сбои в промышленном электропитании и проблемы с резервными источниками генерации. Контрольное оборудование не может работать в штатном режиме.
Из-за этого на трассе Одесса–Рени с раннего утра собрались огромные очереди. Машины практически не двигаются, а водители часами ждут возможности выехать в Молдову.
Пограничники уже начали работу по восстановлению пропускной способности, однако движение транспорта перенаправляют в ближайшие действующие пункты пропуска. Водителей предупреждают: чтобы избежать многочасовых задержек, лучше выбирать альтернативные маршруты пересечения границы.
Срочные ремонтные и восстановительные работы продолжаются. Погранслужба обещает оперативно сообщить, когда пункт «Рени» возобновит работу. Путешественникам советуют следить за официальными обновлениями, поскольку ситуация может измениться в любой момент.
Обновлено
Как сообщили в Госпогранслужбе, движение через пункт пропуска «Рени» восстановлено.