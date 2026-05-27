Ключевые моменты:

Украинская TikTok-блогерка Vikunciy (Виктория) и ее помощница погибли днем 27 мая в ДТП на трассе Киев – Одесса.

Porsche Cayenne, в котором ехали девушки, на большой скорости протаранил бетонную стелу и моментально сгорел.

Vikunciy была известной инфлюенсеркой, за ее жизнью и ярким контентом в соцсетях следили сотни тысяч подписчиков.

Последний ролик Виктории появился в профиле всего за сутки до трагедии – сейчас под ним оставляют тысячи комментариев соболезнования.

Последнее видео за сутки до трагедии

Виктория (Vikunciy) была яркой и узнаваемой инфлюэнсеркой в украинском сегменте TikTok. Девушка регулярно снимала ролики, делилась кадрами из жизни и активно развивала свой блог, который насчитывал сотни тысяч фолловеров. В поездках ее часто сопровождала личная помощница, помогавшая с организацией съемок и рабочих процессов.

По роковому стечению обстоятельств, свой последний ролик блогерка выложила в сеть буквально за день до катастрофы. Сейчас под этим видео подписчики оставляют тысячи комментариев со словами скорби и не могут поверить в случившееся.

Детали автокатастрофы

По предварительным данным, девушки ехали на кроссовере Porsche Cayenne. В Кировоградской области водитель потеряла управление, и машина на большой скорости вылетела с проезжей части, протаранив массивную бетонную стелу.

Удар оказался настолько мощным, что внедорожник моментально загорелся. Очевидцы вызвали экстренные службы, а спасатели оперативно потушили вспыхнувший автомобиль, однако спасти Викторию и ее помощницу было уже невозможно – они погибли на месте до приезда скорой помощи. Машина выгорела до основания.

Полиция области официально подтвердила факт смертельного ДТП с участием двух женщин. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины, которые могли привести к потере управления автомобилем.

