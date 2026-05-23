Авария произошла в пятницу, 22 мая, на автодороге Т-1611 сообщением Алексеевка – Кодыма – Балта, неподалеку от села Ивашков.

По данным областного управления полиции накануне днем на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на трассе в Подольском районе обнаружен перевернутый автомобиль с людьми в салоне.

В полиции выяснили, что в машине находились двое местных жителей. Старший из них, 46-летний мужчина, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия кареты скорой помощи. Младшего, 40-летнего мужчину, с травмами разной степени тяжести доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

