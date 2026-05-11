Ключевые моменты:

ДТП произошло вечером 9 мая на трассе Одесса – Черноморск.

После столкновения Toyota Camry и Hyundai автомобили загорелись.

Погибли оба водителя и 26-летняя пассажирка Hyundai.

Смертельное ДТП на трассе Одесса – Черноморск: что известно

Число погибших в результате аварии на автодороге Одесса – Черноморск возле населенного пункта Сухой Лиман возросло до трех человек. Об этом сообщили в полиции Одесской области. Трагедия произошла поздно вечером 9 мая.

По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля Toyota Camry 2006 года рождения, двигаясь в сторону Одессы, выехал на встречную полосу движения. Там произошло столкновение с автомобилем Hyundai. После удара машины охватил огонь, который ликвидировали сотрудники ГСЧС.

В результате ДТП погибли водители обоих автомобилей, а также 26-летняя пассажирка Hyundai, которая находилась на переднем сиденье.

Еще четверо пассажиров Hyundai 2005, 1985 и 1981 годов рождения получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

В соцсетях сообщили о личности одной из погибших

Тем временем в социальных сетях появилась информация, что среди погибших в ДТП оказалась сестра жены депутата Одесского областного совета Андрея Бабенко. Депутат опубликовал на своей странице в Facebook фотографию молодых людей с подписью: «Навсегда в наших сердцах. Царство небесное!».