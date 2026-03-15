15 марта умер украинский интернет-персонаж Дед Толя, известный по вирусным роликам в TikTok.

88-летний блогер скончался после осложнений после серьезной операции.

Видео с участием Деда Толи набирали миллионы просмотров и стали популярными интернет-мемами.

О смерти дедушки сообщил его внук Александр, который на протяжении нескольких лет снимал забавные и жизненные ролики с участием близкого человека.

Последние дни Анатолия Ярославского были тяжелыми. По словам внука, из-за серьезной болезни дедушке пришлось ампутировать ногу выше колена. Несмотря на то, что операция прошла успешно, организм не справился с нагрузкой, и его сердце не выдержало.

«Мы делали все, что возможно», – со слезами на глазах поделился Александр в соцсетях.

Кто такой Дед Толя

Дед Толя (Анатолий Иванович) был родом из Хмельницкой области. Широкую известность в интернете он получил благодаря юмористическим видео, которые снимал его внук Александр.

Ролики с участием пожилого героя быстро стали вирусными: пользователи полюбили его за искренность, харизму и своеобразное чувство юмора. Особенно популярным стало видео, где он в своей манере исполняет песню «Stefania» группы Kalush Orchestra.

Этот ролик стал основой для многочисленных интернет-мемов – его «плевок» якобы подрывает Крымский мост или летит в портрет Путина.

Помимо соцсетей, Дед Толя вместе с внуком появлялся и на телевидении, участвуя в юмористических проектах.

Смерть популярного блогера вызвала большой резонанс в сети – пользователи массово публикуют слова соболезнования и вспоминают его самые известные ролики.

