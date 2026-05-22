Ключевые моменты:

Авария произошла на трассе Одесса – Рени возле села Мирное.

Из-за неудачного обгона столкнулись автомобили под управлением жителей Килии и Одессы.

В ДТП пострадали двое детей, их госпитализировали.

Оба водителя были трезвыми, полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Как сообщили в областном управлении полиции, авария случилась в пятницу, 22 мая, на трассе Одесса – Рени недалеко от села Мирное.

По предварительной версии следствия, 38-летняя жительница Килии за рулем Peugeot пошла на обгон, но не убедилась, что этот маневр безопасен. В этот момент впереди нее ехал автомобиль KIA, которым управлял 53-летний одессит. Когда мужчина начал поворачивать налево, машины столкнулись.

В салоне Peugeot ехала большая семья – водитель везла пятерых несовершеннолетних детей. К сожалению, двое из них пострадали: 8-летнюю девочку и 13-летнего мальчика с полученными травмами скорая увезла в больницу.

Полицейские уже проверили обоих водителей на алкоголь – и женщина, и мужчина были трезвыми. Сейчас на месте работают следователи, которые дадут происшествию правовую квалификацию после того, как установят все детали.

Правоохранители в очередной раз просят водителей быть предельно внимательными на дорогах, не рисковать с обгонами и строго соблюдать правила дорожного движения.

