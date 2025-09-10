Ключевые моменты:

На трассе Киев–Одесса микроавтобус «Mercedes Sprinter» с 9 пассажирами столкнулся с грузовиком и съехал в кювет.

Травмы получили водитель и двое пассажиров, их доставили в больницу.

Полиция проверяет обстоятельства ДТП.

Как сообщили в полиции Одесской области, авария произошла возле села Шеметово Березовского района.

Предварительно установлено, что микроавтобус «Mercedes Sprinter» с девятью пассажирами съехал в кювет после столкновения с грузовиком, который двигался впереди.

В результате ДТП травмы получили водитель микроавтобуса и двое пассажиров – женщина и малолетняя девочка, которые являются гражданами другой страны. Всех троих доставили в больницу.

Водителя проверят на состояние опьянения. Водитель грузовика был проверен сразу – он трезв.

На месте работают сотрудники территориального подразделения полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

