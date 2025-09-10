Ключевые моменты:
- Часть Одессы 10 сентября временно осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Южного, Северного и Центрального РЭС.
Северный РЭС
Работы до 18:00-20:00:
- 38-я, 42-я, 43-я, 54-я, 55-я Линии на жилом массиве,
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,
- Авангардная,1-31,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая,
- Выставочная, 14-32,
- Глаубермана,
- Донецкая,
- Дорожная, 10а,12а,
- П. Ивахненко, 9 -79А,
- Караимская, 34, 34А,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская, 2-24,
- О. Кошица,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Летняя, 1-30,
- И. Луценко, 1,1а,
- Малая Садовая, 2-22,
- Мариупольская, 23-68,
- Нечуя-Левицкого, 4-16,
- Обрывистая, 1-22,
- Парковая, 28,28а,
- Южная, 8,
- Южная дорога, 18,
- Похилая,1-59, 174,
- Светлая, 1,
- Чайковая, 1-71,
- Шевальевых, 2-19,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штильова, 2-118,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- пер. 1-й, 2-й Дунаевского,
- пер. 1-й, 3-й Керченский,
- пер. Квантовый,
- пер. Одесский, 3,3а,5,7,
- пер. М. Сташевской, 1-21,
- ул. Леси Украинки, 10,12,20, 11, 11А,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Авиационная, 1,1/корп.5,
- Бойчука Михаила, 50-56, 73, 73А, 73Б, 75, 75А,
- Буковецкого 11-26,
- О.Вадатурского, 66-92,
- Весенняя, 4-41,
- Глиняная, 27-48,
- Гранитная, 1-26,
- Ефимова, 2-49,
- С. Караванского, 33,
- Ивана и Юрия Лип, 9-59,
- Живописная, 15, 18-22,
- Мраморная, 27-48,
- Г. Могильницкой, 2,4А,5,9,
- О.Тимошенко, 39,41,42,
- Ф. Пишенина, 8,
- Поездная, 5, 5а, 6,
- Ш. Руставели, 23-53,
- Складская, 2, 2/4,
- И. Фунтового, 1-24,
- В. Чорновила, 7,
- дорога Люстдорфская, 2Б, 4Б, 4В,
- пер. Герцена, 2-11, 51,
- пер. Косовский, 3-8,
- пер. Парашютный, 1а-8б,
- пер. Рекордный, 1-7/1
Южный РЭС
Работы до 19:00:
- Ак. Вернадского, 18-51,
- Китобойная, 18-92,
- Куприна, 50-54б,
- Педагогическая, 21,
- Планетная, 38а, 38б,
- Черниговская, 1- 24,
- С. Шелухина, 1-33,
- дорога Николаевская, 132/8,
- 2-й пер. Китобойный,1-18,
- пер. Климовича, 2-8,
- пер. Кричевского Василия, 2-7А,
- пер. Славы, 4,7,8,8а,9,10,
- пер. Черниговский, 1/а-8,
- пер. Чеховского, 1-8,
- пер. Чубинского Павла, 3-7Г.