Отключения света

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы 10 сентября временно осталась без света.
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Южного, Северного и Центрального РЭС.

Северный РЭС

Работы до 18:00-20:00:

  • 38-я, 42-я, 43-я, 54-я, 55-я Линии на жилом массиве,
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,
  • Авангардная,1-31,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая,
  • Выставочная, 14-32,
  • Глаубермана,
  • Донецкая,
  • Дорожная, 10а,12а,
  • П. Ивахненко, 9 -79А,
  • Караимская, 34, 34А,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская, 2-24,
  • О. Кошица,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Летняя, 1-30,
  • И. Луценко, 1,1а,
  • Малая Садовая, 2-22,
  • Мариупольская, 23-68,
  • Нечуя-Левицкого, 4-16,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Парковая, 28,28а,
  • Южная, 8,
  • Южная дорога, 18,
  • Похилая,1-59, 174,
  • Светлая, 1,
  • Чайковая, 1-71,
  • Шевальевых, 2-19,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штильова, 2-118,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • пер. 1-й, 2-й Дунаевского,
  • пер. 1-й, 3-й Керченский,
  • пер. Квантовый,
  • пер. Одесский, 3,3а,5,7,
  • пер. М. Сташевской, 1-21,
  • ул. Леси Украинки, 10,12,20, 11, 11А,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Авиационная, 1,1/корп.5,
  • Бойчука Михаила, 50-56, 73, 73А, 73Б, 75, 75А,
  • Буковецкого 11-26,
  • О.Вадатурского, 66-92,
  • Весенняя, 4-41,
  • Глиняная, 27-48,
  • Гранитная, 1-26,
  • Ефимова, 2-49,
  • С. Караванского, 33,
  • Ивана и Юрия Лип, 9-59,
  • Живописная, 15, 18-22,
  • Мраморная, 27-48,
  • Г. Могильницкой, 2,4А,5,9,
  • О.Тимошенко, 39,41,42,
  • Ф. Пишенина, 8,
  • Поездная, 5, 5а, 6,
  • Ш. Руставели, 23-53,
  • Складская, 2, 2/4,
  • И. Фунтового, 1-24,
  • В. Чорновила, 7,
  • дорога Люстдорфская, 2Б, 4Б, 4В,
  • пер. Герцена, 2-11, 51,
  • пер. Косовский, 3-8,
  • пер. Парашютный, 1а-8б,
  • пер. Рекордный, 1-7/1

Южный РЭС

Работы до 19:00:

  • Ак. Вернадского, 18-51,
  • Китобойная, 18-92,
  • Куприна, 50-54б,
  • Педагогическая, 21,
  • Планетная, 38а, 38б,
  • Черниговская, 1- 24,
  • С. Шелухина, 1-33,
  • дорога Николаевская, 132/8,
  • 2-й пер. Китобойный,1-18,
  • пер. Климовича, 2-8,
  • пер. Кричевского Василия, 2-7А,
  • пер. Славы, 4,7,8,8а,9,10,
  • пер. Черниговский, 1/а-8,
  • пер. Чеховского, 1-8,
  • пер. Чубинского Павла, 3-7Г.

