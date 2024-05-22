Новости Одессы и Одесской области

На трассе Киев – Одесса загорелся микроавтобус с пассажирами

На трассе Киев – Одесса загорелся микроавтобус с пассажирами

В ночь на 22 мая на трассе М-05 (Киев – Одесса) загорелся микроавтобус с людьми. Пассажирам помогли патрульные полицейские.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, сегодня ночью, инспекторы заметили на автодороге густой дым, идущий из микроавтобуса. Из транспорта начали выбегать пассажиры.

Пожар на трассе Киев -Одесса

Патрульные сразу бросились на помощь и эвакуировали из салона остававшихся там людей.

Уже в считанные минуты пламя удалось укротить с помощью огнетушителей. По словам водителя, причиной возгорания стала электропроводка.

Загорелся микроавтобус на трассе Киев-Одесса

В дальнейшем инспекторы обеспечили безопасность пассажиров и помогли гражданам перенести вещи в другой автобус.

К счастью, как сообщают патрульные, медицинская помощь скорой ни пассажирам, ни водителю не понадобилась. Все поблагодарили патрульных за скорую реакцию и оказанную помощь.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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