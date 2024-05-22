На трассе Киев – Одесса загорелся микроавтобус с пассажирами

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, сегодня ночью, инспекторы заметили на автодороге густой дым, идущий из микроавтобуса. Из транспорта начали выбегать пассажиры.

Патрульные сразу бросились на помощь и эвакуировали из салона остававшихся там людей.

Уже в считанные минуты пламя удалось укротить с помощью огнетушителей. По словам водителя, причиной возгорания стала электропроводка.

В дальнейшем инспекторы обеспечили безопасность пассажиров и помогли гражданам перенести вещи в другой автобус.

К счастью, как сообщают патрульные, медицинская помощь скорой ни пассажирам, ни водителю не понадобилась. Все поблагодарили патрульных за скорую реакцию и оказанную помощь.