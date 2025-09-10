Комбинированный удар 10 сентября — что известно о последствиях
Как сообщалось, в ночь на 10 сентября Россия нанесла массированный удар по территории Украины с использованием дронов и ракет. Наибольшей атаки подверглись западные регионы.
По данным Воздушных сил, этой ночью противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением 458 средств воздушного нападения:
- 415 ударных БПЛА, более 250 из них – шахеды;
- 42 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69) ;
- 1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23.
Противовоздушной обороной сбито/подавлено 413 воздушных целей:
- 386 вражеских БПЛА;
- 27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59.
Предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БПЛА на 17 локациях.
По меньшей мере восемь вражеских БПЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.
- В Измаильском районе Одесской области под ударом беспилотников оказались складские помещения и хозяйственная постройка. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер. Все службы уже работают на месте.
- В Виннице под ударом крылатых ракет и «шахедов» оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры, есть пострадавший, сообщила заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная в Telegram.Над локализацией пожара работают спасатели. Задействовано 81 человек личного состава и 24 единицы техники.
- В Житомирской области российские войска ударили ракетами и беспилотниками, в результате чего один человек погиб, еще один – получил ранения. Об этом сообщил в среду глава ОВА Виталий Бунечко. Повреждения получили несколько гражданских предприятий и частные дома. Продолжается ликвидация последствий.
- В Хмельницкой области врезультате обстрела поврежден целый ряд гражданских объектов: швейная фабрика, повреждена автозаправка, транспорт, выбиты окна в окрестных домах. Об этом сообщил начальник военной администрации Сергей Тюрин. В результате атаки были травмированы три человека в Хмельницком районе. Всем оказывается медицинская помощь. Последствия причиненного ущерба устанавливаются.
- Под Луцком после обстрела загорелось предприятие в поселке Цумань. Площадь пожара на момент прибытия спасателей достигала около 1000 квадратных метров. Огонь тушили несколько часов, ликвидировать возгорание удалось утром. Пострадавших нет, сообщает ГСЧС.
- На Львов ночью летели около 60 «Шахедов» и более 10 ракет, сообщает мэр города Андрей Садовой. По его словам, обошлось без жертв и разрушений жилого фонда. Есть попадание обломков в гражданский склад на Авиационной.
Обстрел Польши — реакция
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что на польскую территорию ночью залетели российские дроны. Об этом он написал в соцсетях.
Польские военные заявили о сбитии всех дронов, которые залетели на территорию страны.
«Операция польской и союзной авиации, связанная с нарушениями польского воздушного пространства, завершена. Продолжаются поиски и установление мест возможного падения объектов, которые нарушили польское воздушное пространство», — заявили в операиивном командовании.
Отмечается, что сбивать дроны помогала авиация НАТО и Нидерландов.
«Благодарим за поддержку воздушное командование НАТО и Королевские военно-воздушные силы Нидерландов, истребители F-35 которых этой ночью помогали обеспечивать безопасность польского неба», — говорится в сообщении.
В МИД Украины призвали Запад сбивать российские цели над территорией Украины.
«Слабый ответ сейчас еще больше спровоцирует Россию, и тогда российские ракеты и беспилотники полетят еще дальше в глубь Европы. Эта ситуация показывает, что необходимо, наконец, принять решение о возможности использования возможностей ПВО партнеров в соседних странах для перехвата беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины, в том числе приближающихся к границам НАТО», — написал министр иностранных дел Андрей Сибига.
Он также призвал «срочно укрепить противовоздушную оборону Украины» и ужесточить санкции против РФ.
200 боевых столкновений за сутки — Генштаб
Враг сосредоточил свои атаки на Покровском направлении, где наши защитники остановили 60 атак, и на Новопавловском направлении — остановлено 40 вражеских штурмов.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 73 авиационных удара, применил семь ракет и сбросил 93 управляемые бомбы. Кроме этого, было задействовано для поражения 5777 дронов-камикадзе и осуществлено 4838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 95 — из реактивных систем залпового огня.
Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект противника.
За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 990 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- три танка,
- 1 боевую бронированную машину,
- 29 артиллерийских систем,
- 1 реактивную систему залпового огня,
- 1 тяжелую огнеметную систему,
- 84 ед. автомобильной и спецтехники.