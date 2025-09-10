Комбинированный удар 10 сентября — что известно о последствиях

Как сообщалось, в ночь на 10 сентября Россия нанесла массированный удар по территории Украины с использованием дронов и ракет. Наибольшей атаки подверглись западные регионы.

По данным Воздушных сил, этой ночью противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением 458 средств воздушного нападения:

  • 415 ударных БПЛА, более 250 из них – шахеды;
  • 42 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69) ;
  • 1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 413 воздушных целей:

  • 386 вражеских БПЛА;
  • 27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59.

Предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БПЛА на 17 локациях.

По меньшей мере восемь вражеских БПЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.

  • В Измаильском районе Одесской области под ударом беспилотников оказались складские помещения и хозяйственная постройка. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер. Все службы уже работают на месте.
  • В Виннице под ударом крылатых ракет и «шахедов» оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры, есть пострадавший, сообщила заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная в Telegram.Над локализацией пожара работают спасатели. Задействовано 81 человек личного состава и 24 единицы техники.
  • В Житомирской области российские войска ударили ракетами и беспилотниками, в результате чего один человек погиб, еще один – получил ранения. Об этом сообщил в среду глава ОВА Виталий Бунечко. Повреждения получили несколько гражданских предприятий и частные дома. Продолжается ликвидация последствий.
  • В Хмельницкой области врезультате обстрела поврежден целый ряд гражданских объектов: швейная фабрика, повреждена автозаправка, транспорт, выбиты окна в окрестных домах. Об этом сообщил начальник военной администрации Сергей Тюрин. В результате атаки были травмированы три человека в Хмельницком районе. Всем оказывается медицинская помощь. Последствия причиненного ущерба устанавливаются.
  • Под Луцком после обстрела загорелось предприятие в поселке Цумань. Площадь пожара на момент прибытия спасателей достигала около 1000 квадратных метров. Огонь тушили несколько часов, ликвидировать возгорание удалось утром. Пострадавших нет, сообщает ГСЧС.
  • На Львов ночью летели около 60 «Шахедов» и более 10 ракет, сообщает мэр города Андрей Садовой. По его словам, обошлось без жертв и разрушений жилого фонда. Есть попадание обломков в гражданский склад на Авиационной.

Обстрел Польши — реакция

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что на польскую территорию ночью залетели российские дроны. Об этом он написал в соцсетях.

Польские военные заявили о сбитии всех дронов, которые залетели на территорию страны.

«Операция польской и союзной авиации, связанная с нарушениями польского воздушного пространства, завершена. Продолжаются поиски и установление мест возможного падения объектов, которые нарушили польское воздушное пространство», — заявили в операиивном командовании.

Отмечается, что сбивать дроны помогала авиация НАТО и Нидерландов.

«Благодарим за поддержку воздушное командование НАТО и Королевские военно-воздушные силы Нидерландов, истребители F-35 которых этой ночью помогали обеспечивать безопасность польского неба», — говорится в сообщении.

В МИД Украины призвали Запад сбивать российские цели над территорией Украины.

«Слабый ответ сейчас еще больше спровоцирует Россию, и тогда российские ракеты и беспилотники полетят еще дальше в глубь Европы. Эта ситуация показывает, что необходимо, наконец, принять решение о возможности использования возможностей ПВО партнеров в соседних странах для перехвата беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины, в том числе приближающихся к границам НАТО», — написал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Он также призвал «срочно укрепить противовоздушную оборону Украины» и ужесточить санкции против РФ.

200 боевых столкновений за сутки — Генштаб

Враг сосредоточил свои атаки на Покровском направлении, где наши защитники остановили 60 атак, и на Новопавловском направлении — остановлено 40 вражеских штурмов.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 73 авиационных удара, применил семь ракет и сбросил 93 управляемые бомбы. Кроме этого, было задействовано для поражения 5777 дронов-камикадзе и осуществлено 4838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 95 — из реактивных систем залпового огня.

Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект противника.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 990 человек.

потери врага

Также украинские воины обезвредили:

  • три танка,
  • 1 боевую бронированную машину,
  • 29 артиллерийских систем,
  • 1 реактивную систему залпового огня,
  • 1 тяжелую огнеметную систему,
  • 84 ед. автомобильной и спецтехники.

 

 

