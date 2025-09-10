Комбинированный удар 10 сентября — что известно о последствиях

Как сообщалось, в ночь на 10 сентября Россия нанесла массированный удар по территории Украины с использованием дронов и ракет. Наибольшей атаки подверглись западные регионы.

По данным Воздушных сил, этой ночью противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением 458 средств воздушного нападения:

415 ударных БПЛА, более 250 из них – шахеды;

42 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69) ;

1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 413 воздушных целей:

386 вражеских БПЛА;

27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59.

Предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БПЛА на 17 локациях.

По меньшей мере восемь вражеских БПЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.

В Измаильском районе Одесской области под ударом беспилотников оказались складские помещения и хозяйственная постройка. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер. Все службы уже работают на месте.

Обстрел Польши — реакция

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что на польскую территорию ночью залетели российские дроны. Об этом он написал в соцсетях.

Польские военные заявили о сбитии всех дронов, которые залетели на территорию страны.

«Операция польской и союзной авиации, связанная с нарушениями польского воздушного пространства, завершена. Продолжаются поиски и установление мест возможного падения объектов, которые нарушили польское воздушное пространство», — заявили в операиивном командовании.

Отмечается, что сбивать дроны помогала авиация НАТО и Нидерландов.

«Благодарим за поддержку воздушное командование НАТО и Королевские военно-воздушные силы Нидерландов, истребители F-35 которых этой ночью помогали обеспечивать безопасность польского неба», — говорится в сообщении.

В МИД Украины призвали Запад сбивать российские цели над территорией Украины.

«Слабый ответ сейчас еще больше спровоцирует Россию, и тогда российские ракеты и беспилотники полетят еще дальше в глубь Европы. Эта ситуация показывает, что необходимо, наконец, принять решение о возможности использования возможностей ПВО партнеров в соседних странах для перехвата беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины, в том числе приближающихся к границам НАТО», — написал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Он также призвал «срочно укрепить противовоздушную оборону Украины» и ужесточить санкции против РФ.

200 боевых столкновений за сутки — Генштаб

Враг сосредоточил свои атаки на Покровском направлении, где наши защитники остановили 60 атак, и на Новопавловском направлении — остановлено 40 вражеских штурмов.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 73 авиационных удара, применил семь ракет и сбросил 93 управляемые бомбы. Кроме этого, было задействовано для поражения 5777 дронов-камикадзе и осуществлено 4838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 95 — из реактивных систем залпового огня.

Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект противника.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 990 человек.

Также украинские воины обезвредили: