Ключевые моменты:

Демонтаж проводится во исполнение решения Хозяйственного суда Одесской области.

Ликвидируют самовольно построенную автомойку на 8 постов площадью 0,15 га.

Все расходы компенсируют организаторы незаконного бизнеса.

ГАСК освобождает городскую землю на Евгения Чикаленко

Одесская мэрия продолжает системную работу по защите городских земель от черных застройщиков. Об очередном демонтаже сообщил начальник управления Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Одесского горсовета Александр Авдеев.

Речь идет об объекте по адресу ул. Евгения Чикаленко, 53. Здесь без каких-либо правовых оснований на городской земле была возведена большая автомойка самообслуживания. Нарушение зафиксировали, после чего начались длительные судебные разбирательства.

Чтобы исполнить вердикт Хозяйственного суда, управление ГАСК провело открытые торги на платформе Prozorro, определило подрядную организацию и обеспечило старт демонтажа. Строительная техника уже работает на объекте, полностью разбирая конструкции постов и технического здания.

«Отдельно подчеркиваю: все расходы, связанные со сносом самовольной застройки, будут взысканы с лиц, совершивших незаконное строительство, в установленном законом порядке», — резюмировал Александр Авдеев.

В профильном ведомстве отмечают, что такая практика станет уроком для других коммерсантов, пытающихся захватить одесскую землю под бизнес без разрешительных документов.

Напомним, в прошлом году по решению суда в Одессе демонтировали здание магазина запчастей компании «58 mile», которое было возведено на проспекте Небесной Сотни без каких-либо документов.

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