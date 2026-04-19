Ключевые моменты:

Историческая дача Мандражи на 13-й станции Большого Фонтана была снесена 17 апреля.

Особняк конца XIX века ранее обладал статусом памятника архитектуры, но был выведен из реестра охраняемых объектов.

Участок находится в собственности частных компаний, которые планируют построить на месте дачи многоэтажные высотки.

Общественность критикует городские власти за неспособность защитить культурное наследие Одессы от хаотичной застройки.

«Система зарабатывает на руинах»

По словам эколога, главы общественной организации «Зеленый лист» Владислава Балинского, активные работы на участке начались 17 апреля.

«Пока Одесса оплакивает девятерых погибших от ночной атаки РФ, «система» зарабатывает на руинах… Воспользовавшись болью и хаосом в городе, на 13-й станции Фонтана уничтожают очередной рекреационный объект – территорию бывшего санатория «Черное море» вместе с дачей Мандражи.

Экскаваторы зашли ночью. Пока спасатели разбирали завалы после прилетов, наемники застройщика разбирали историю и экологический каркас города. Они знают: сегодня внимание приковано к жертвам террора, поэтому это «идеальное» время для быстрой зачистки участка», – написал у себя в «Фейсбуке» общественник.

При этом Балинский подчеркнул, что вопрос не только в сохранении архитектурного наследия, но и в безопасности склонов. По его словам, территория бывшего санатория является оползнеопасной зоной, и любое интенсивное строительство на склоне может создать дополнительные риски для стабильности прибрежной полосы.

От памятника архитектуры до строительной площадки

Дача Мандражи была построена в конце XIX столетия и долгое время считалась памятником архитектуры. Она была тесно связана с историей города, именами известных одесситов, в частности, художников М.К. Бодаревского и Т.Я. Дворникова, а также археолога А.А. Павловского.

Однако, по сообщениям СМИ, с помощью юридических манипуляций объект был выведен из-под защиты государства. Ранее доступ к этой территории был свободным, но после приватизации входы перекрыли, а само здание оказалось обречено.

По имеющейся информации, участок сейчас принадлежит ЧАО «Платан Плюс» и ООО «Черноморская инвестиционная компания». Предположительно, на месте исторического особняка планируют возвести очередные бетонные высотки.

Эксперты отмечают, что застройщик вполне мог интегрировать старинное здание в проект нового жилого комплекса, сохранив «дух места», однако предпочел радикальный демонтаж.

Горожане и активисты крайне возмущены произошедшим, указывая на бездействие мэрии и правоохранительных органов, которые не предотвратили уничтожение истории города. К сожалению, это не первый подобный случай за последнее время: в конце марта, во время воздушной тревоги, аналогичным образом было снесено историческое здание на Французском бульваре.