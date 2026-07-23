Ключевые моменты:

На улицах Сегедской и Водопроводной общая численность билбордов уменьшится со 101 до 51 конструкции.

Старые рекламные щиты частично заменят современными светодиодными экранами (LED-панелями).

На каких улицах Одессы уберут наружную рекламу

Согласно новым схемам, утвержденным исполком горсовета, существенное сокращение рекламных носителей произойдет на следующих локациях:

Улица Сегедская и прилегающий участок Фонтанской дороги: количество рекламных конструкций здесь сократят с 37 до 18 объектов.

Улица Водопроводная и участок Люстдорфской дороги: число билбордов уменьшится с 64 до 33.

Власти города не просто убирают лишние щиты, но и меняют сам формат рекламы. На смену крупногабаритным конструкциям придут более эстетичные и современные светодиодные экраны, которые лучше вписываются в городской ландшафт.

Напомним, с началом полномасштабного вторжения в Одессе особое внимание уделяется удалению вывесок на русском языке и любых российских нарративов в наружной рекламе.

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