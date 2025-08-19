КПП Паланка

Ключевые моменты:

  • Пограничный пункт «Паланка–Маяки–Удобное» временно закрыт.
  • Причина — опасная находка в багаже пассажира автобуса Кишинев–Одесса.
  • Подозрительный предмет обнаружили у гражданина Молдовы.
  • Пограничники рекомендуют использовать для пересечения границы КПП «Тудора».

Как сообщили в пограничной полиции Республики Молдова, пункт пропуска на украинско-молдавской границе «Паланка-Маяки-Удобное» временно закрыли из-за проведения следственных действий.

«В багаже гражданина Молдовы, следовавшего в автобусе регулярного маршрута Кишинев — Одесса, нашли предмет, представляющий определенную угрозу безопасности”, — сообщили в полиции.

Сейчас на месте работают специализированные группы для устранения опасности. Подробности инцидента обещали сообщить после завершения оперативно-розыскных мероприятий.

Пограничники призвали граждан пересекать границу через КПП «Тудора».

