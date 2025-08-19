Ключевые моменты:

Дети пошли в катакомбы без ведома родителей, чтобы их исследовать.

Для поисков привлекли кинологов, спасателей и спелеологов, которые быстро нашли подростков.

Детали события

Ювенальные полицейские опросили родственников и друзей, узнали о намерениях ребят и привлекли специалистов к поискам. Кроме двух парней, которых искали, в катакомбах были еще двое малолетних знакомых.

Дети объяснили, что не сообщили родителям о спуске в подземелье. Ответственные сотрудники полиции провели с детьми и родителями профилактическую беседу.

В отношении родителей составлены административные протоколы за уклонение от обязанностей по воспитанию детей, что может караться штрафом до 1700 гривен.

В полиции добавили, что катакомбы — это сложная и опасная среда, в которой легко заблудиться, и без сопровождения опытных спелеологов туда не стоит спускаться.

