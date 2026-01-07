Ключевые моменты:

ЕС готов взять на себя политически и юридически обязательные гарантии безопасности для Украины.

Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях по размещению многонациональных сил.

За ночь Россия выпустила одну ракету Искандер-М и 95 ударных дронов, из которых 81 был сбит.

ВСУ за сутки зафиксировали 221 боевое столкновение, уничтожили 1040 российских военных и десятки единиц техники.

Украина нанесла удары по НПЗ и химическим предприятиям в РФ и на оккупированных территориях.

Встреча «коалиции желающих» в Париже: о чем договорились

Во вторник, 6 января, в Париже состоялась встреча лидеров 27 стран, которые обсуждали будущие гарантии безопасности для Украины. Председатель Европейский совет Антониу Кошта заявил, что Европейский союз готов создать систему обязательных гарантий, которые начнут действовать после вступления в силу режима прекращения огня.

По итогам встречи Украина, Франция и Великобритания подписали Декларацию о намерениях.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Парижская декларация стала важным шагом к надежному и долгосрочному миру.

Среди согласованных пунктов:

мониторинг прекращения огня под руководством США;

долгосрочные поставки вооружений Украине для обороны;

подготовка соглашений о помощи Украине в случае повторного нападения России.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что документ создает правовую основу для размещения британских, французских и других партнерских войск в Украине после прекращения огня.

Также Лондон и Париж планируют создать военные центры по всей Украине и защищенные объекты для хранения оружия и техники.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ не исключает участия в системе безопасности, в том числе через размещение немецких войск в соседних с Украиной странах НАТО — Польше, Румынии, Венгрии или Словакии.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал соглашения с Францией и Великобританией «очень конкретными». По его словам, Украина уже понимает, какие страны будут участвовать и какой вклад каждая из них внесет.

“У нас была полная готовность разместить силы “коалиции желающих”. Детали были проработаны в системе других документов. Было определено, какие страны готовы брать на себя лидерство в элементах, гарантировать безопасность на земле, в небе, на море. Мы считаем ключевым элементом наши украинские силы на основе нашей армии. Все остальные элементы будут работать. Военные Франции, Британии, Украины проработали детали по размещению, количестве конкретных видов оружия, составе Вооруженных сил, какие необходимы, какие могут сработать. Мы понимаем, какая страна и на что готова из всех стран “коалиции желающих”, — рассказал Зеленский.

При этом Зеленский отметил, что не все вопросы решены, в частности территориальный вопрос, который остается одним из самых сложных.

Обстановка на фронте: атаки дронов и ракет

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, в ночь на 7 января:

Россия выпустила одну баллистическую ракету «Искандер-М» и 95 ударных БПЛА, включая Shahed, «Гербер» и другие типы.

Силами ПВО Украины сбиты/подавлены 81 дрон и одна ракета.

Зафиксировано 14 попаданий дронов и 5 случаев падения обломков в разных регионах.

Всего за сутки зафиксировано 221 боевое столкновение, что указывает на высокий уровень активности врага по всей линии фронта.

ВСУ за сутки уничтожили:

1040 российских военных,

3 танка, 2 ББМ, 26 артсистем, 2 РСЗО,

406 БПЛА оперативно-тактического уровня,

122 единицы авто- и спецтехники.

ВСУ удерживают Купянск и готовятся к полной зачистке

Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире канала FREEДОМ отметил, что у российских войск не хватает ресурсов для захвата Купянска в Харьковской области.

«Путин уже трижды заявлял о «полном контроле» над городом, но украинская армия вытеснила врага, и в ближайшие дни ожидается окончательная зачистка», — заявил он.

Удары по НПЗ и военным объектам РФ: кто и куда бил

С 2 по 7 января украинские силы нанесли точечные удары по важным объектам на территории России и оккупированных регионах.

Среди пораженных целей:

нефтебаза «Геркон Плюс» (Липецкая обл),

«Энергия» в Ельце (Липецкая обл.) — производит батареи для ракет «Искандер» и авиабомб.

Новокуйбышевский НПЗ (Самарская обл.),

Альметьевский нефтехаб (Татарстан),

Афипский НПЗ (Краснодарский край),

Рязанский и Ярославльский НПЗ,

Химкомбинаты в Кирово-Чепецке и Дорогобуже — производят компоненты для взрывчатки.

Нефтебаза в Выползово (Белгородская обл.).

Некоторые из этих операций были проведены с участием подразделений «Птицы Мадяра», ССО и других сил.