Ключевые моменты:

Тело погибшей было обнаружено на окраине населенного пункта в Великодолинской громаде.

Девушка проживала в этом же селе вместе со своей семьей и училась в одном из колледжей Одесской области.

Полиция открыла производство по статье «Умышленное убийство» с пометкой «самоубийство».

Гибель 17-летней девушки в Одесском районе: детали

Страшную находку сегодня утром обнаружил житель села Великодолинской громады, который незамедлительно обратился на спецлинию «102». На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

В ходе первоначальных следственных действий правоохранители установили личность погибшей. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области, 17-летняя студентка воспитывалась в семье, не состояла на учетах в социальных службах и никогда не имела проблем с законом.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с правовой отметкой «самоубийство». Это стандартная процедура для детального выяснения всех причин и факторов, приведших к гибели несовершеннолетней.

В рамках начатого уголовного производства тело девушки будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая призвана установить точную причину и время наступления смерти.

Правоохранители опрашивают родственников, друзей и сокурсников погибшей, чтобы восстановить хронологию событий последних дней ее жизни.

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