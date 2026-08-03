Ключевые моменты:

ГБР предотвратило попытку организовать заказное убийство судьи одного из районных судов Одессы.

По данным следствия, подозреваемый хотел завладеть деньгами судьи и предложил 40 тысяч долларов за его убийство.

К преступлению пытались привлечь военнослужащего, который сообщил об этом правоохранителям и сотрудничал со следствием.

Подозреваемого задержали во время передачи денег на покупку оружия для совершения покушения.

Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Планировал убить судью и завладеть его деньгами

Сотрудники Государственного бюро расследований предотвратили попытку организовать заказное убийство судьи одного из районных судов Одессы. По версии следствия, мужчина намеревался устранить знакомого судью, чтобы завладеть его денежными средствами.

По информации следствия, подозреваемый нашёл исполнителя и предложил ему 40 тысяч долларов США за убийство судьи. Для реализации своего плана он попытался привлечь военнослужащего.

Однако военнослужащий не собирался выполнять преступный заказ. Он обратился в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под контролем сотрудников ГБР, что позволило задокументировать все этапы подготовки преступления.

Следствие установило, что организатор тщательно продумал план. На завершающем этапе исполнитель должен был приобрести оружие, после чего совершить покушение на судью.

Однако реализовать замысел не удалось. Сотрудники ГБР задержали подозреваемого во время передачи части денежных средств, предназначенных для покупки оружия.

Мужчине сообщили о подозрении в организации неоконченного покушения на умышленное убийство по заказу из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет либо пожизненного заключения с обязательной конфискацией имущества.

Напомним, в Подольске Одесской области 51-летний военнослужащий, находившийся в статусе СОЧ (самовольное оставление части), бросил гранату в сторону подростков возле лицея. В результате взрыва ранение получил 13-летний мальчик, медицинскую помощь ему оказали на месте.