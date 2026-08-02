Ключевые моменты:

По сообщениям очевидцев, стрельба произошла на улице Космонавтов.

Предварительно, ранены четверо сотрудников ТЦК.

Полиция разыскивает стрелка и устанавливает обстоятельства происшествия.

Что сообщают очевидцы

Как пишут местные Телеграм-каналы, стрельба произошла на улице Космонавтов.

«Мужик выбежал из дома и открыл огонь из пистолета по сотрудникам Овидиопольского РТЦК во время мобилизации», – сообщают очевидцы.

По их информации, в результате инцидент есть пострадавшие.

«25-летний сотрудник ТЦК получил огнестрельное ранение в спину в области легкого и был госпитализирован в городскую больницу. Еще трое сотрудников самостоятельно обратились за медицинской помощью с огнестрельными ранениями. Их состояние предварительно оценивается как средней тяжести», – сообщают в соцсетях.

Также распространяется информация, что силовики окружили квартиру предполагаемого стрелка и пытаются штурмовать.

Что известно правоохранителям

Ситуацию прокомментировали в управлении Нацполиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, сообщение о стрельбе поступило около 19:30.

«Предварительно установлено, что во время проведения работниками районного территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению населения неизвестный произвел несколько выстрелов из пистолета в их сторону», – сказано в сообщении.

Также в полиции подтвердили, что в результате происшествия пострадали четыре человека, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия и принимают меры по установлению местонахождения и задержанию стрелка.

ОБНОВЛЕНО:

По уточненной информации, полиция задержала 32-летнего мужчину, которого подозревают в стрельбе в сторону сотрудников районного ТЦК.

Предварительно, мужчина стрелял из пистолета под патрон Флобера. Оружие направили на экспертизу.

В полиции сообщили, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Хаджибейская окружная прокуратура Одессы.

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