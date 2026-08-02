Ключевые моменты:
- По сообщениям очевидцев, стрельба произошла на улице Космонавтов.
- Предварительно, ранены четверо сотрудников ТЦК.
- Полиция разыскивает стрелка и устанавливает обстоятельства происшествия.
Что сообщают очевидцы
Как пишут местные Телеграм-каналы, стрельба произошла на улице Космонавтов.
«Мужик выбежал из дома и открыл огонь из пистолета по сотрудникам Овидиопольского РТЦК во время мобилизации», – сообщают очевидцы.
По их информации, в результате инцидент есть пострадавшие.
«25-летний сотрудник ТЦК получил огнестрельное ранение в спину в области легкого и был госпитализирован в городскую больницу. Еще трое сотрудников самостоятельно обратились за медицинской помощью с огнестрельными ранениями. Их состояние предварительно оценивается как средней тяжести», – сообщают в соцсетях.
Также распространяется информация, что силовики окружили квартиру предполагаемого стрелка и пытаются штурмовать.
Что известно правоохранителям
Ситуацию прокомментировали в управлении Нацполиции в Одесской области.
По данным правоохранителей, сообщение о стрельбе поступило около 19:30.
«Предварительно установлено, что во время проведения работниками районного территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению населения неизвестный произвел несколько выстрелов из пистолета в их сторону», – сказано в сообщении.
Также в полиции подтвердили, что в результате происшествия пострадали четыре человека, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия и принимают меры по установлению местонахождения и задержанию стрелка.
ОБНОВЛЕНО:
По уточненной информации, полиция задержала 32-летнего мужчину, которого подозревают в стрельбе в сторону сотрудников районного ТЦК.
Предварительно, мужчина стрелял из пистолета под патрон Флобера. Оружие направили на экспертизу.
В полиции сообщили, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Хаджибейская окружная прокуратура Одессы.
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