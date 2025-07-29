пляж в Одессе

Ключевые моменты:

  • С 17 июля в Одессе открыто 30 пляжных участка, которые прошли проверку на наличие укрытий, противоминную безопасность на суше и в воде;
  • Red Line: есть отель, ночной клуб, сцена, ресторан, укрытие с диванами, питьевой водой, Wi-Fi;
  • Portofino: современный отель с пляжем и бассейном;
  • Курортный: есть навесы, кабинки, душевые, туалеты и шезлонги.

Сейчас в Одесской области официально открыто 32 зоны для безопасного купания  — 30 в Одессе и по одному пляжу в Черноморске и Приморском. Посмотреть, где находятся пляжи, как муниципальные, так и арендованные, можно на интерактивной карте.

Red Line

Купаться на этом пляже официально разрешено с 17 июля, после прохождения всех проверок. Этот комплекс предлагает много удобств и развлечений: на территории есть отель с трансляцией морского прибоя 24/7, ночной клуб, концертная сцена, ресторан и укрытие, оборудованное мягкими диванами, стульями, питьевой водой, песком, спусками для инвалидных колясок и WI-FI. 

Шезлонг на песке стоит 450 грн, а у бассейнов от 600 грн.

Red Line

«Портофино»

Пляжный комплекс Portofino Hotel Beach Resort — это отель, 25-метровый бассейн, для желающих дышать морским воздухом и безопасно купаться в воде, ультрамодные шатры.

Дневной отдых с шезлонгом у бассейна будет стоить 800 грн. Кровать и бунгало на 4 человека можно снять за 3 500 — 4 000 грн. Если вы гость отеля, комфортабельное «место под солнцем» войдет в цену бронирования. 

Для желающих отдохнуть бесплатно есть зона песка общего пользования.

Портофино

«Курортный»

В этом году пляж «Курортный» проверяли участками: до 17 июля было открыто 2 участка, после — добавился третий. как и на всех муниципальных пляжах здесь обязательно должны быть:

  • навесы от солнца;
  • кабинки для переодевания;
  • туалеты и душевые;
  • шезлонги и топчаны;
  • урны и дорожки.

Подробно об особенностях морского отдыха в 2025 году читайте в нашем журналистском расследовании: «Ракета летит минуту. Мы не успеем добежать до укрытия». Каким будет пляжный сезон-2025 на юге?

Читайте также: Несмотря на запрет, на популярный курорт Одесщины массово едут отдыхающие.

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