В Одессе, на улице Дидрихсона, прямо посреди проезжей части образовался глубокий провал — до 7 метров в глубину.

Предположительно, причиной стал подземный обвал канализационной сети после дождей и подтоплений. Сейчас работает аварийная служба водоканала.

Ямы на этом месте появлялись и раньше — об этом говорят следы старых ремонтов на асфальте.

Провал на улице Дидрихсона в Одессе: что известно

В Одессе на улице Дидрихсона, 5 коммунальщики устраняют последствия масштабного провала дорожного покрытия. Яма глубиной около 6–7 метров образовалась прямо на проезжей части — рядом с Академией строительства и архитектуры.

По предварительным данным, причина аварии — разрушение канализационных сетей под землёй. Возможно, влияние оказали и сильные дожди, которые прошли в городе накануне.

Как сообщает фотокорреспондент «Одесской жизни», на месте работают специалисты аварийной службы «Инфоксводоканала», уже завезена техника и начаты земляные работы.

Интересно, что провалы на этом участке происходили и раньше. Асфальт в этом месте уже не раз ремонтировали — об этом говорят характерные следы срезов и заплаток на дороге.

Подобный случай произошёл недавно и на Люстдорфской дороге. Там во время ливня провалился асфальт, и в яму угодили маршрутка и легковая машина. К счастью, никто серьёзно не пострадал, но ситуация ещё раз напомнила о проблемах с дренажной и канализационной системами города.

