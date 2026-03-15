Ключевые моменты:

В нацпарке «Тузловские лиманы» выпустили в дикую природу нескольких молодых лесных котов.

Котят нашли возле погибшей матери и семь месяцев выхаживали на Станции юных натуралистов в Измаиле.

Во время реабилитации специалисты минимизировали контакт животных с людьми, чтобы сохранить их природные инстинкты.

Для выпуска выбрали участок парка с богатой кормовой базой и минимальным присутствием человека.

Семь месяцев подготовки к «дикой» жизни

История этих хищников началась драматично – их нашли совсем крошечными и слепыми рядом с телом погибшей матери. Шансов выжить самостоятельно у малышей не было, поэтому их передали специалистам на Станцию юных натуралистов в Измаиле. Там специалисты выхаживали животных около семи месяцев.

По словам Ивана Русева, одной из главных задач было не только спасти котят, но и подготовить их к самостоятельной жизни в природе. Специалисты старались минимизировать контакт животных с людьми, чтобы они не потеряли природные инстинкты и осторожность.

«Все это время их выхаживали и готовили к самостоятельной жизни… Реабилитация была сложной: преданные своему делу специалисты сделали все возможное, чтобы котята выросли здоровыми и, главное, не привыкли к людям», – отмечает эколог.

Новый дом без людей

На днях подросших и окрепших котов перевезли из Измаила в Национальный природный парк «Тузловские лиманы». Место для выпуска выбирали тщательно: здесь пролегают миграционные пути птиц, что обеспечивает хищникам отличную кормовую базу. Но главное – на на выбранном участке нет людей, которых лесные коты инстинктивно опасаются.

Теперь редким животным предстоит финальный этап – полная адаптация к вольной жизни, поиск убежищ и охота без опеки человека. Экологи рассчитывают, что новые обитатели парка приживутся и дадут потомство, укрепив местную популяцию этого скрытного вида.

