В Одессе и области нашествие ядовитых пауков: каких именно и как себя от них обезопасить

Как сделать отдых на природе и работу на приусадебном участке безопасными?

Прогулки в парках, отдых в зеленых прибрежных зонах дарят прекрасные мгновения прохлады среди жаркого лета. Но они становятся сегодня потенциально опасными. Поэтому, выбирая место для отдыха, нужно обратить внимание на отсутствие камней, островков травы, трещин в земле и нор, в которых могут обитать пауки. Идти на прогулку лучше в кроссовках, чтобы защитить ноги, и лучше не заходить в заросли.

Внимательнее нужно относиться к работе в саду или на огороде. Перчатки – незаменимый атрибут, особенно в огороде. Как и закрытая обувь.

Их нужно знать по описанию

Каракурт – один из самых ядовитых пауков. Это черные пауки с круглым телом, размеры которых могут достигать двух сантиметров. Самцы имеют характерный рисунок из красных пятен, окруженных белым.

Этот вид обитает на побережьях, в низовьях, у сорняков и травы, на огороде (если после полива образовалась влажная среда).

Укус каракурта болезненный. Обычно человек испытывает действие яда за 15-30 минут, в течение первого часа боль отдает в конечности или живот. Может появиться потливость, тошнота, повышенная температура, затрудненное дыхание, боли в мышцах, головные боли и судороги.

Тарантул – самый большой паук в украинской фауне, который может встретиться человеку в поле, на огороде, пастбище, обочине дороги. Они роют в земле норки, иногда до метра выстилающей паутиной глубиной.

Как и другие пауки, тарантулы не нападают первыми. Укус тарантула сравним с укусом пчелы. Он не является смертельно опасным для человека, но может угрожать достаточно сильной аллергической реакцией.

Желтосумый паук имеет желтое тело и черные хелицеры. Он не плетет сетки и живет в траве.

Каждое лето медики сталкиваются с двумя-тремя случаями укусов этого паука. Хотя его и не считают опасным для человека, его укус может вызвать аллергическую реакцию.

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Что нельзя делать, если вас укусил паук?

Попытки сделать в месте укуса одним из этих пауков надрез, чтобы усилить кровотечение или отсасывать яд, не имеют смысла и опасны – яд быстрее распространится и еще больше усложнит состояние пострадавшего.

Нельзя накладывать жгут.

Нельзя кормить пострадавшего и давать ему алкогольные напитки для уменьшения боли.

Что делать, если вас укусил паук?

Запомнить или сфотографировать паука.

Обработать рану дезинфицирующим средством или мыльной водой.

Забинтовать рану и наложить холодный компресс.

Наложить повязку немного выше места поражения.

Дать пострадавшему выпить много воды, обезболивающие и противоаллергические препараты.

В Минздраве отметили, что в случае укуса паука важно обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Врач осмотрит место укуса и даст рекомендации по дальнейшему наблюдению или лечению, учитывая состояние здоровья пострадавшего.

В случаеаллергической реакции на укус (насколько сильной она будет, зависит от индивидуальных особенностей пострадавшего) и ухудшения самочувствия, пациента могут направить в стационар для дальнейшего лечения.