В Одессе обнаружен экзотический вид комара: чем он опасен

Напомним, такого же комара в Одессе находили и в прошлом году. Тогда же высказывалось предположение, что причиной его появления в Украине могло стать глобальное потепление либо случайное попадание с грузами из тропических стран.

Укусы Азиатского тигрового комара болезненные и вызывают аллергическую реакцию, сопровождающуюся длительным зудом и покраснением. Кроме того, он является переносчиков таких опасных болезней, как лихорадка денге, желтая лихорадка и Вирус Западного Нила.

Читайте также: Кого комары кусают чаще и как этого избежать?

В отличие от обычного комара, брюшко тигрового покрыто белыми полосками, а на голове есть усики. Когда комар напивается крови, его брюшко становится красным.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что жаркое лето создало прекрасные условия для размножения в Одесской области пауков, в том числе ядовитых – каракуртов, тарантулов, желтосумых пауков.