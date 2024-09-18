В Одессе обнаружен экзотический вид комара: чем он опасен

В Одесском районе, возле лимана в селе Корсунцы, обнаружен опасный Азиатский тигровый комар. Это насекомое может быть переносчиком опасных болезней, пишет Телеграм-канал «Одесса INFO».
Напомним, такого же комара в Одессе находили и в прошлом году. Тогда же высказывалось предположение, что причиной его появления в Украине могло стать глобальное потепление либо случайное попадание с грузами из тропических стран.
Укусы Азиатского тигрового комара болезненные и вызывают аллергическую реакцию, сопровождающуюся длительным зудом и покраснением. Кроме того, он является переносчиков таких опасных болезней, как лихорадка денге, желтая лихорадка и Вирус Западного Нила.
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В отличие от обычного комара, брюшко тигрового покрыто белыми полосками, а на голове есть усики. Когда комар напивается крови, его брюшко становится красным.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что жаркое лето создало прекрасные условия для размножения в Одесской области пауков, в том числе ядовитых – каракуртов, тарантулов, желтосумых пауков.