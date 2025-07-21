Ключевые моменты:

Нашествие саранчи фиксируется в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях;

Саранча замечена в Одессе и Теплицкой громаде;

Причина нашествия — высохшее Каховское водохранилище;

Фермеры фиксируют переход вредителей на посевы подсолнечника;

Потери урожая могут достигать 25–100%.

Экологи связывают всплеск активности саранчи с высохшим Каховским водохранилищем, откуда, по их мнению, и прилетели первые «тучи» насекомых. Это явление не наблюдалось до подрыва Каховской ГЭС. Аномально высокая температура и засушливая погода в этом году повлекли за собой увеличение численности этих насекомых.

Основные «резервуары» популяции этих насекомых — в пойменных лугах в дельтах рек. Саранча может активно перелетать на несколько километров, в случае ветреной погоды переносится на большие расстояния.

По данным Госпродпотребслужбы, саранча питается листьями, стеблями и цветами растений, а во время массовой миграции может быть уничтожен весь посев в самые короткие сроки, потери урожая могут составить от 25 до 100 процентов.

В конце июля саранча атаковала поля в Теплицкой громаде Одесской области, где ранее был собран урожай рапса, пшеницы и ячменя. Фермер Сергей Бодя рассказал, что насекомые быстро перешли на подсолнечник, и отметил, что такого количества саранчи он не видел.

«Я слышал, что в Молдове, Румынии такое наблюдается, в других областях Украины. Но именно у нас… Откуда они взялись, непонятно. Насколько я помню, с 2000 года такого точно не было. И, судя по тем звонкам, которые я получил за последние несколько часов, никто такого не видел», — рассказал фермер изданию «Юг сегодня».

Сейчас саранча массово атакует Запорожье и область, оставляя после себя голые деревья. Местные издания пишут, что такое наблюдается впервые за много лет. Больше всего от саранчи пострадала Кушугумская громада.

В жаркую погоду насекомые выползают из камыша и направляются к близлежащим территориям, где есть овощи, влага, ища прохлады. После снижения температуры возвращаются обратно в район Каховского водохранилища, отмечают в громаде.

Повреждение саранчой посевов подсолнечника, уже фиксируют в Херсонской области и Днепропетровской областях.

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