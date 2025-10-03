Ключевые моменты:

3 октября ожидается магнитная буря с индексом Kp=5 — это красный уровень, который считается сильным. К субботе буря должна ослабнуть.

Геомагнитные колебания могут повлиять на здоровье пожилых и метеозависимых людей: головная боль, бессонница, слабость, скачки давления.

Магнитная буря 3 октября: прогноз и влияние

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA (США), в пятницу, 3 октября, на Земле ожидается несильная магнитная буря. Её уровень оценивается в Kp=5, что соответствует красному уровню опасности. Это означает, что геомагнитное поле Земли будет возбуждённым, но без экстремальных скачков.

Такие бури возникают из-за потока заряженных частиц от Солнца. Они могут влиять на радиосвязь, работу навигационных систем и вызывать ухудшение самочувствия у людей — особенно у пожилых и метеозависимых.

Среди возможных симптомов:

головная боль, головокружение;

слабость, раздражительность, упадок сил;

скачки давления, боль в суставах;

бессонница или, наоборот, сонливость;

повышенная чувствительность к свету и звукам.

Как пережить магнитную бурю без последствий

Чтобы минимизировать влияние бури на организм, врачи советуют:

Больше отдыхать и хорошо высыпаться;

Избегать стрессов и уменьшить физические и умственные нагрузки;

Не пить кофе, алкоголь, отказаться от жирной, солёной и острой пищи;

Пить больше чистой воды или травяного чая;

Включить в рацион продукты, разжижающие кровь — имбирь, чеснок, свеклу, горький шоколад, лук, оливки.

Если у вас есть проблемы с давлением, сердцем или сосудами, держите под рукой назначенные препараты и контролируйте давление.

Если самочувствие резко ухудшилось — лучше обратиться к врачу. Иногда за симптомами магнитной бури могут скрываться другие, более серьёзные состояния.