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Районы Одессы: Молдаванка вчера и сегодня – история, жильё, удобство, транспорт, плюсы и минусы

Районы Одессы: Молдаванка вчера и сегодня – история, жильё, удобство, транспорт, плюсы и минусы

Этот легендарный район Одессы воспевали в песнях, показывали в фильмах и описывали в книгах. Кстати, сегодняшнюю славу Молдаванка получила даже не из-за Мишки Япончика, но благодаря «Одесским рассказам» Исаака Бабеля.

Рецепты

«Одесская жизнь» рассказывает, с чего начиналась Молдаванка, что происходит сейчас и почему этот район Одессы мог бы быть эталонным. Ну и, конечно, несколько интересных и малоизвестных фактов о Молдаванке – тоже в нашем материале.

Как и когда появилась Молдаванка

Молдаванка яЛюблю

О точной дате создания Молдаванки и этимологии её названия даже сегодня сказать сложно. По одним источникам «предместье Молдаванка основано в 1793 году по населению там молдаван и болгар после Ясского перемирия». Другие говорят о возникновении на её месте небольшого поселения уже в начале XIX века. При этом же ещё в 1802 году земельный участок между современными Средней, Комитетской, Картамышевской улицами и до Косвенной принадлежал Картамышевым – дворянской семье, переехавшей в Одессу из Харькова. Понятней ситуация становится уже в 30-х годах XIX века. Тогда небольшое предместье получило статус административной зоны Одессы и стало популярным у рабочего люда. Здесь селились мелкие торговцы, ремесленники, бывшие черноморские и запорожские казаки. Отсюда и названия улиц: Мастерская (Серова), Запорожская, Степовая…

О примерных границах

старая молдаванка

Так же непросто точно определить границы Молдаванки. Пожалуй, правильнее всего (обращаясь к истории и с архитектурной точки зрения), считать, что район охватывает пространство между улицами Старопортофранковской, Мечникова, Генерала Цветаева, Степовой, Косвенной и Градоначальницкой. Хотя частенько к Молдаванке приписывают и дальние Мельницы, и даже Бугаёвку. Но это уже совсем другая история.

Улица Старопортофранковская, появившаяся на месте линии порто-франко, когда-то чётко делила Одессу на город и рабочее предместье. Так, на нечётной стороне (ближе к городу) строили жилые дома, а на чётной – административные здания, фабрики и сиротские приюты. Эту тенденцию можно легко наблюдать и сегодня. Да и Старопортофранковская до сих пор является неким разделителем города.

В 1840-х годах Молдаванка числилась IV районом Одессы и считалась перспективной, но не очень «хлебной». Тем не менее городские власти отнеслись к ней со всем возможным вниманием. По уже одесской традиции появилась сетка прямых и широких улиц, которые делили район на условные квадраты.

О планировке

Молдаванка на Плане Одессы 1894 года

Молдаванка на плане Одессы 1894 года

Как и в центре, на Молдаванке планировались широкие тротуары, а здания должны были быть не выше трёх этажей. Так создавались правильная нагрузка на почву, продувание всех кварталов морским ветром и город, в котором комфортно жить. Ответственным за застройку IV района назначили инженера и городового архитектора Никифора Черкунова. Он родился в многодетной солдатской семье и бедностью его было не испугать. А вот желания создать удобный район у него было предостаточно. Кстати, он подумал и о ненавязчивой красоте – многие здания, несмотря на скромность, имели «образцовые фасады» из архитектурных альбомов начала XIX века. Хотя на первом месте у Черкунова стояла необходимость создания удобной планировки дома и места для хозяйственных застроек. Его проекты отличались глубоким пониманием жизни простых людей.

Жители Молдаванки часто жили и работали в своём доме (например, на первом этаже или в части здания открывали мастерские), а во дворах многие из них держали какую-то живность. В результате были продуманы полезные и закрытые (а непроходные как в центре) внутренние пространства – до сих пор, глядя с улицы, никогда наверняка не скажешь, насколько большой двор скрывается за воротами того или иного дома. Но его наличие имело колоссальное значение для жителей.

Молдаванка сегодня

дома Молдаванка Болгарская

Молдаванка. Типичные дома.

Если в самом начале молдаване действительно преобладали в этой части Одессы, то уже к концу XIX века около 90 процентов населения составляли евреи. А спустя ещё сто лет и до сих пор на Молдаванке живут без яркого деления по национальному признаку. Более того, достаточно быстро район меняется и теперь даже социальный статус не имеет особого значения. Пешеходная доступность до центра делает Молдаванку востребованной в качестве места для жизни у людей с самыми разными финансовыми возможностями. Поэтому сегодня этот район можно назвать самым контрастным в Одессе. Наряду с одноэтажными, часто покосившимися домиками, вырастают современные многоэтажные дома и целые комплексы. Так, окна шестнадцатиэтажных зданий, строящихся на месте бывшего Механического завода, что на Степовой, будут выходить и на Автомобильный дом Volkswagen, и на заброшки улицы Бабеля.

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О недвижимости на Молдаванке

дома Молдаванка

Старые и новые дома на Молдаванке

В результате и цены на квартиры здесь очень разные. Как и везде, многое зависит от наличия ремонта и этажа. Но при этом, если говорить о старом фонде, достаточно часто «особенную» планировку, состояние самого дома и условную кухню без окна покупателю представляют в качестве изюминки, а не недостатка. Ведь главное – это близость к центру, собственный палисадник и хорошие соседи.

Так, к примеру, за двухкомнатную квартиру на Разумовской (первый этаж из двух, площадью 38 кв.м., с совместным санузлом и плюс-минус ремонтом) просят 35 000 долларов, то есть 921$ за квадратный метр. За двухкомнатную квартиру-вторичку в новом ЖК на Михайловской площади (17 та из 19, площадью в 96 кв.м. и двумя санузлами) – 112 тысяч долларов, то есть 1166$ за метр. А в новостроях цены на квартиры в состоянии от строителей стартуют от 700-800 долларов за квадратный метр. Но зато на Молдаванке колоссальный выбор для покупателя – здесь есть исторические домики от одного до трёх этажей конца XIXвека, монументальные «сталинки», экономичные «хрущёвки», разнообразные советские спецпроекты, когда-то популярные «чешки» и современные ЖК.

Инфраструктура Молдаванки

транспорт Молдаванка

К сожалению, сегодня многие старые дома на Молдаванке находятся далеко не в лучшем состоянии и нуждаются в капитальном ремонте. Кстати, во многих европейских городах к таким районам – с исторической застройкой, туристическим потенциалом и пресловутой близостью к центру – относятся очень трепетно, ведь они легко могут стать ещё одной визитной карточкой. Плюс в плане инфраструктуры Молдаванка занимает не последнее место в городе. Широкие тротуары, на которых легко можно выделить место для велодорожек, удобные прямые улицы с многочисленными деревьями по обе стороны, автовокзал, четыре сквозных трамвайных маршрутов (№12, 21, 5, 15), два троллейбусных (№3, 8), четыре маршрутных (№168, 208, 191, 232 – и это не говоря о тех, что проходят по Старопортофранковской и тех, что по Разумовской выезжают на Киевскую трассу). Плюс скверы (Михайловский, Алексеевский, Прохоровский, Серединский и ещё несколько поменьше), школы, детские сады, поликлиники, сетевые супермаркеты. Недавно на Степовой даже открыли Центр предоставления административных услуг. Всё это делает Молдаванку востребованной у застройщиков, а хотелось бы, чтобы у городской власти.

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О легендарной Молдаванке

Япончик

Именно на Молдаванке, во втором Разумовском переулке, находится музей катакомб. На Запорожской родился Мишка Япончик, а по соседству расположен двор, описанный Исааком Бабелем в «Одесских рассказах». И еврейская больница, в которой «я желаю вам, друзья, не бывать там никогда».

староконка

староконка
староконка
староконка
староконка
староконка

На Алексеевской площади можно заглянуть в музей электротранспорта, а в выходной день погулять по Староконке. Зайти в несколько очень разных церквей, а в Прохоровском сквере помолчать в память о погибших евреях. Молдаванка, воспетая в песнях, фильмах и художественной литературе, мало кого может оставить равнодушным даже сегодня. Вот только сегодня всё чаще к ней относятся с опаской. А ведь могли бы восхищаться.

Плюсы и минусы Молдаванки по мнению жителей района

Плюсы:

  • Близость центра, Привоза, ЖД и автовокзала
  • Появились приличные скверы для прогулок с детьми
  • По выходным на улицах очень мало машин
  • Много разных супермаркетов и мини-базарчиков
  • Удобный выезд из города и возможность легко попасть в другие районы

Минусы:

  • Многие старые дома в очень плохом состоянии и грозят обвалами
  • Часто встречаются разбитые тротуары, по которым с коляской тяжело проехать, а детских площадок очень мало
  • Новые дома строятся на катакомбах и это нарушает баланс старого фонда
  • Много ночных гонщиков, а на перекрёстке Разумовской и Мясоедовской и днём страшно переходить дорогу
  • Улицы плохо освещены в вечернее время, а наркоманы бродят в поисках закладок

На заглавном фото использована работа Сергея Тюпо «Старые дворики Молдаванки»

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Мария Котельникова ПРОФИЛЬ

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