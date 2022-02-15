Районы Одессы: Молдаванка вчера и сегодня – история, жильё, удобство, транспорт, плюсы и минусы

«Одесская жизнь» рассказывает, с чего начиналась Молдаванка, что происходит сейчас и почему этот район Одессы мог бы быть эталонным. Ну и, конечно, несколько интересных и малоизвестных фактов о Молдаванке – тоже в нашем материале.

Как и когда появилась Молдаванка

О точной дате создания Молдаванки и этимологии её названия даже сегодня сказать сложно. По одним источникам «предместье Молдаванка основано в 1793 году по населению там молдаван и болгар после Ясского перемирия». Другие говорят о возникновении на её месте небольшого поселения уже в начале XIX века. При этом же ещё в 1802 году земельный участок между современными Средней, Комитетской, Картамышевской улицами и до Косвенной принадлежал Картамышевым – дворянской семье, переехавшей в Одессу из Харькова. Понятней ситуация становится уже в 30-х годах XIX века. Тогда небольшое предместье получило статус административной зоны Одессы и стало популярным у рабочего люда. Здесь селились мелкие торговцы, ремесленники, бывшие черноморские и запорожские казаки. Отсюда и названия улиц: Мастерская (Серова), Запорожская, Степовая…

О примерных границах

Так же непросто точно определить границы Молдаванки. Пожалуй, правильнее всего (обращаясь к истории и с архитектурной точки зрения), считать, что район охватывает пространство между улицами Старопортофранковской, Мечникова, Генерала Цветаева, Степовой, Косвенной и Градоначальницкой. Хотя частенько к Молдаванке приписывают и дальние Мельницы, и даже Бугаёвку. Но это уже совсем другая история.

Улица Старопортофранковская, появившаяся на месте линии порто-франко, когда-то чётко делила Одессу на город и рабочее предместье. Так, на нечётной стороне (ближе к городу) строили жилые дома, а на чётной – административные здания, фабрики и сиротские приюты. Эту тенденцию можно легко наблюдать и сегодня. Да и Старопортофранковская до сих пор является неким разделителем города.

В 1840-х годах Молдаванка числилась IV районом Одессы и считалась перспективной, но не очень «хлебной». Тем не менее городские власти отнеслись к ней со всем возможным вниманием. По уже одесской традиции появилась сетка прямых и широких улиц, которые делили район на условные квадраты.

О планировке

Как и в центре, на Молдаванке планировались широкие тротуары, а здания должны были быть не выше трёх этажей. Так создавались правильная нагрузка на почву, продувание всех кварталов морским ветром и город, в котором комфортно жить. Ответственным за застройку IV района назначили инженера и городового архитектора Никифора Черкунова. Он родился в многодетной солдатской семье и бедностью его было не испугать. А вот желания создать удобный район у него было предостаточно. Кстати, он подумал и о ненавязчивой красоте – многие здания, несмотря на скромность, имели «образцовые фасады» из архитектурных альбомов начала XIX века. Хотя на первом месте у Черкунова стояла необходимость создания удобной планировки дома и места для хозяйственных застроек. Его проекты отличались глубоким пониманием жизни простых людей.

Жители Молдаванки часто жили и работали в своём доме (например, на первом этаже или в части здания открывали мастерские), а во дворах многие из них держали какую-то живность. В результате были продуманы полезные и закрытые (а непроходные как в центре) внутренние пространства – до сих пор, глядя с улицы, никогда наверняка не скажешь, насколько большой двор скрывается за воротами того или иного дома. Но его наличие имело колоссальное значение для жителей.

Молдаванка сегодня

Если в самом начале молдаване действительно преобладали в этой части Одессы, то уже к концу XIX века около 90 процентов населения составляли евреи. А спустя ещё сто лет и до сих пор на Молдаванке живут без яркого деления по национальному признаку. Более того, достаточно быстро район меняется и теперь даже социальный статус не имеет особого значения. Пешеходная доступность до центра делает Молдаванку востребованной в качестве места для жизни у людей с самыми разными финансовыми возможностями. Поэтому сегодня этот район можно назвать самым контрастным в Одессе. Наряду с одноэтажными, часто покосившимися домиками, вырастают современные многоэтажные дома и целые комплексы. Так, окна шестнадцатиэтажных зданий, строящихся на месте бывшего Механического завода, что на Степовой, будут выходить и на Автомобильный дом Volkswagen, и на заброшки улицы Бабеля.

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О недвижимости на Молдаванке

В результате и цены на квартиры здесь очень разные. Как и везде, многое зависит от наличия ремонта и этажа. Но при этом, если говорить о старом фонде, достаточно часто «особенную» планировку, состояние самого дома и условную кухню без окна покупателю представляют в качестве изюминки, а не недостатка. Ведь главное – это близость к центру, собственный палисадник и хорошие соседи.

Так, к примеру, за двухкомнатную квартиру на Разумовской (первый этаж из двух, площадью 38 кв.м., с совместным санузлом и плюс-минус ремонтом) просят 35 000 долларов, то есть 921$ за квадратный метр. За двухкомнатную квартиру-вторичку в новом ЖК на Михайловской площади (17 та из 19, площадью в 96 кв.м. и двумя санузлами) – 112 тысяч долларов, то есть 1166$ за метр. А в новостроях цены на квартиры в состоянии от строителей стартуют от 700-800 долларов за квадратный метр. Но зато на Молдаванке колоссальный выбор для покупателя – здесь есть исторические домики от одного до трёх этажей конца XIXвека, монументальные «сталинки», экономичные «хрущёвки», разнообразные советские спецпроекты, когда-то популярные «чешки» и современные ЖК.

Инфраструктура Молдаванки

К сожалению, сегодня многие старые дома на Молдаванке находятся далеко не в лучшем состоянии и нуждаются в капитальном ремонте. Кстати, во многих европейских городах к таким районам – с исторической застройкой, туристическим потенциалом и пресловутой близостью к центру – относятся очень трепетно, ведь они легко могут стать ещё одной визитной карточкой. Плюс в плане инфраструктуры Молдаванка занимает не последнее место в городе. Широкие тротуары, на которых легко можно выделить место для велодорожек, удобные прямые улицы с многочисленными деревьями по обе стороны, автовокзал, четыре сквозных трамвайных маршрутов (№12, 21, 5, 15), два троллейбусных (№3, 8), четыре маршрутных (№168, 208, 191, 232 – и это не говоря о тех, что проходят по Старопортофранковской и тех, что по Разумовской выезжают на Киевскую трассу). Плюс скверы (Михайловский, Алексеевский, Прохоровский, Серединский и ещё несколько поменьше), школы, детские сады, поликлиники, сетевые супермаркеты. Недавно на Степовой даже открыли Центр предоставления административных услуг. Всё это делает Молдаванку востребованной у застройщиков, а хотелось бы, чтобы у городской власти.

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О легендарной Молдаванке

Именно на Молдаванке, во втором Разумовском переулке, находится музей катакомб. На Запорожской родился Мишка Япончик, а по соседству расположен двор, описанный Исааком Бабелем в «Одесских рассказах». И еврейская больница, в которой «я желаю вам, друзья, не бывать там никогда».

На Алексеевской площади можно заглянуть в музей электротранспорта, а в выходной день погулять по Староконке. Зайти в несколько очень разных церквей, а в Прохоровском сквере помолчать в память о погибших евреях. Молдаванка, воспетая в песнях, фильмах и художественной литературе, мало кого может оставить равнодушным даже сегодня. Вот только сегодня всё чаще к ней относятся с опаской. А ведь могли бы восхищаться.

Плюсы и минусы Молдаванки по мнению жителей района

Плюсы:

Близость центра, Привоза, ЖД и автовокзала

Появились приличные скверы для прогулок с детьми

По выходным на улицах очень мало машин

Много разных супермаркетов и мини-базарчиков

Удобный выезд из города и возможность легко попасть в другие районы

Минусы:

Многие старые дома в очень плохом состоянии и грозят обвалами

Часто встречаются разбитые тротуары, по которым с коляской тяжело проехать, а детских площадок очень мало

Новые дома строятся на катакомбах и это нарушает баланс старого фонда

Много ночных гонщиков, а на перекрёстке Разумовской и Мясоедовской и днём страшно переходить дорогу

Улицы плохо освещены в вечернее время, а наркоманы бродят в поисках закладок

На заглавном фото использована работа Сергея Тюпо «Старые дворики Молдаванки»

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