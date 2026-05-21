Ключевые моменты:

В Черном море зафиксировали масштабное загрязнение растительным маслом.

Из-за загрязнения погибли десятки тысяч раков-отшельников в нацпарке «Тузловские лиманы».

Экологи фиксируют признаки серьезного нарушения экосистемы и понижения уровня кислорода в воде.

Раки-отшельники являются важными «санитарами» моря, их массовая гибель грозит экологическому балансу побережья.

Вероятной причиной загрязнения стало масляное пятно после удара российского дрона по резервуару в Черноморске.

Что произошло на побережье Черного моря

Очередные неприятные находки были обнаружены на побережье Черного моря. Экологи зафиксировали масштабное загрязнение растительным маслом, приведшее к массовой гибели морских организмов.

Эколог Иван Русев отметил, что обнаружили следы растительного масла не только в воде, но и на самом побережье. Больше всего пострадали раки-отшельники — виды, играющие важную роль в естественной очистке морского дна. Ведь их массовая гибель может нарушить экологический баланс прибрежной экосистемы.

По предварительным подсчетам, в пределах территории национального парка «Тузловские лиманы» могло погибнуть десятки тысяч раков-отшельников. На берег также выносило ракушки вместе с погибшими раками, покрытыми слоем масла.

Кроме того, фиксируются и другие признаки стресса у морских организмов: из-за снижения уровня кислорода и влияния загрязнения гидробионты массово изменяли поведение. Они выходили на мелководье или прятались под ракушками моллюсков над линией воды. Это расценивается как признак серьезного нарушения гидрохимического состояния воды.

Следует отметить, что раки-отшельники выполняют ключевую функцию в экосистеме: они очищают дно от органических остатков, поедают отмершие водоросли, остатки рыб и моллюсков, а также разрыхляют донные отложения, способствуя насыщению почвы кислородом. Их массовое исчезновение может иметь длительные последствия для побережья.

Предварительно установлено, что в конце апреля в акватории Черного моря было обнаружено пятно растительного масла размером примерно 400 на 200 метров. Она образовалась после попадания российского беспилотника в резервуар в порту Черноморск.

Напомним, недавно в нацпарке «Тузловские лиманы» в Одесской области обнаружили останки погибшей азовки (морской свиньи) на песчаной сыпи. Эколог Иван Русев зафиксировал находку и предположил, что животное частично съели хищники. Русев связывает гибель китообразных в регионе с масштабным загрязнением морей в результате войны (нефтепродукты, мазут, химические вещества, стоки).